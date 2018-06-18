رئيس السلطة القضائية الايرانية يأذن بتنفيذ الحكم الصادر بحق محمد ثلاث

وقالت زينب طاهري في تصريح ادلت به لوكالة 'ارنا' امس الاحد، انه وبعد صدور الاذن من قبل رئيس السلطة القضائية الايرانية بتنفيذ حكم القصاص الصادر بحق محمد ثلاث، فقد تم ارسال الملف الي نيابة طهران للمضي بعملية التنفيذ.

وفي الرد علي سؤال حول بعض الانباء التي اشارت الي ان حكم الاعدام سينفذ بحق محمد ثلاث فجر اليوم الاثنين قالت، لم يتم ابلاغي انا بصفتي محامية محمد ثلاث بهذا الامر، اذ انه وفقا للقانون يتم ابلاغ محامي الدفاع بموعد تنفيذ الحكم.

واضافت، ان ادارة السجن اتصلت مساء السبت باسرة محمد ثلاث للقائه حيث جاء ابناؤه صباح الاحد للقاء معه.

واشارت الي رفض المحكمة العليا طلب اعادة المرافعة لموكلها والذي تم التقدم به وفقا للمادة 474 من قانون نظام المرافعات الجزائية واضافت، سنقدم يوم الاثنين طلبا اخر وفقا للمادة 477 الي المحكمة العليا في البلاد لربما نتمكن من وقف تنفيذ الحكم.

يذكر انه اثر اعمال الشغب والفوضي التي قامت بها مجموعة من فرقة 'دراويش كناباد' في شارع باسداران بطهران قبل عدة اشهر قام محمد ثلاث بدهس 3 من كوادر الامن الداخلي بحافلة قادها مما ادي الي استشهادهم.

انتهي ** 2342

