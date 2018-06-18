داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

دمشق/18حزيران/يونيو/ارنا- تمكنت 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، امس الأحد، من تحرير بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، من قبضة تنظيم 'داعش'.

وقال المركز الإعلامي لـ'قوات سوريا الديمقراطية' عبر موقعه الرسمي إنه في إطار المرحلة الثانية من حملة 'عاصفة الجزيرة' تمكنت القوات من تحرير بلدة الدّشيشة في ريف مدينة الحسكة الجنوبي بالكامل من تنظيم 'داعش'.
وأضاف المركز أن مقاتلي 'قوات سوريا الديمقراطية' دخلوا بلدة الناصرة (2 كم شرقي الدشيشة) وباتوا علي مسافة 3 كم من الحدود السورية العراقية.
ونشرت 'قوات سوريا الديمقراطية' صورة لخريطة أشارت من خلالها إلي مكان تواجدها، وتظهر الصورة قربها من الحدود العراقية.
من جهته أفاد المرصد السوري بأن 'قوات سوريا الديمقراطية' انتزعت امس الأحد السيطرة علي آخر البلدات الخاضعة لعناصر 'داعش'، في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.
وأكد المرصد أن قوات 'قسد' بدعم من القوات الأمريكية، والفرنسية، والإيطالية، وقوات غربية أخري، فرضت سيطرتها علي بلدة الدشيشة، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.
وبحسب المرصد ارتفع عدد البلدات التي سيطرت عليها 'قوات سوريا الديمقراطية' إلي 22 بلدة بعد أسبوعين من الاشتباكات بين الجانبين.
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داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

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