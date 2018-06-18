اقليم كردستان العراق لن يسمح لاي اعمال ارهابية ضد ايران

وقال صفين دزائي بشان تسلل جماعات ارهابية من اقليم كردستان العراق الي داخل الاراضي الايرانية والذي كان له انعكاس واسع في وسائل اعلام المنطقة، اننا نولي اهمية فائقة للعلاقات مع ايران ولقد شكلنا لجنة مشتركة معها للبحث في قضية تسلل هذه الجماعات من الاقليم الي داخل الاراضي الايرانية.

واكد بانهم طلبوا من الجماعات الارهابية الامتناع عن استخدام منطقة كردستان العراق ضد ايران وتركيا لان حكومة الاقليم لا تسمح لاي جماعة بهذا الامر.

يذكر انه اثر تسلل جماعات ارهابية من اقليم كردستان العراق الي الاراضي الايرانية في الفترة الاخيرة قدم القنصل الايراني العام في اربيل مذكرة احتجاج الي حكومة الاقليم.

وقد احبطت القوات العسكرية الايرانية في النقاط الحدودية محاولات الجماعات الارهابية هذه للتسلل الي داخل الاراضي الايرانية.

هذا وتعمل بعض وسائل الاعلام المحلية في اقليم كردستان العراق علي دعم هذه الجماعات الارهابية عبر تغطية تحركاتها ومواقفها.

ولم يصدر لغاية الان اي تقرير يشير الي تصدي مسؤولي اقليم كردستان العراق لوسائل الاعلام هذه او تحذيرها.

انتهي ** 2342

