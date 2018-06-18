العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

دمشق/18حزيران/يونيو/ارنا - عثرت الجهات المختصة خلال تمشيط بلدة تلدو علي مشفي ميداني من مخلفات التنظيمات الإرهابية وذلك في إطار استكمال أعمال تثبيت الأمن والاستقرار في بلدات وقري ريف حمص الشمالي بعد إخراج إرهابيين إلي شمال سورية.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن الجهات المختصة عثرت خلال متابعة أعمال تمشيط قري وبلدات الريف الشمالي علي مشفي ميداني في بلدة تلدو يحوي علي غرف عمليات كبيرة وأجهزة ومستلزمات طبية وعدد من الأسرة إضافة إلي أدوية أجنبية من مخلفات الإرهابيين.
وعثرت الجهات المختصة في السابع من الشهر الحالي علي أجهزة اتصال وبث فضائي وشبكة من الأنفاق والخنادق المعقدة والمتفرعة حفرها الإرهابيون تحت المدارس ومنازل المواطنين ومزارعهم في بلدة تيرمعلة.
وأشار المراسل إلي أن الجهات المختصة تعمل علي تأمين جميع مدن وبلدات وقري الريف الشمالي عبر إزالة العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون تمهيداً لعودة المدنيين إلي ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.
وأعلن ريفا حمص الشمالي وحماة الجنوبي خاليين من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الماضي بعد رضوخ الإرهابيين وتسليم غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلي شمال سورية.
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العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا
العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

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العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

العثور علي مشفي ميداني للإرهابيين في ريف حمص بسوريا

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