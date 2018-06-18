المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف علي مدينة القنيطرة

دمشق/18حزيران/يونيو/ارنا - استهدفت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بالقذائف أحياء مدينة البعث في محافظة القنيطرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن ارهابيين من “جبهة النصرة” ينتشرون في قرية الحميدية اعتدوا بعدد من القذائف الصاروخية والهاون علي أحياء مدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم دون وقوع إصابات بين المدنيين.
واعتدي إرهابيون في الـ 4 من هذا الشهر بعدد من القذائف الصاروخية والهاون علي بلدة خان أرنبة ما تسبب بوقوع اضرار مادية بممتلكات المواطنين ومزروعاتهم.
إلي ذلك أشار المراسل إلي أن مدفعية الجيش السوري ردت علي مصادر إطلاق القذائف في قرية الحميدية ودمرت منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر بين صفوف المجموعات الإرهابية.
وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقي دعما لوجيستيا واستخباراتيا من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص علي الأهالي في المناطق المجاورة.
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المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف علي مدينة القنيطرة

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