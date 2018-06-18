إرهابيو “النصرة” يجددون افتعال الحرائق بالأراضي الزراعية

دمشق/18حزيران/يونيو/ارنا - جددت المجموعات الإرهابية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي افتعالها المزيد من الحرائق بالأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة في محيط قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وأشار مراسل سانا بالقنيطرة إلي أن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة المنتشرة في أحراج جباثا الخشب أضرمت في وقت متأخر من مساء أمس مستغلة هبوب الريح الغربية النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة من التفاح والكرز والتين في موقعي كروم الحمرية والكشة إلي الجنوب من قرية حضر بالريف الشمالي.
وبين المراسل أن النيران ما زالت مشتعلة وذلك لعدم إمكانية وصول سيارات الإطفاء إلي مواقع الحريق ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في أراضي المزارعين والأشجار المثمرة والتي يزيد عمرها علي عشرين عاماً مشيراً إلي أن المجموعات الإرهابية تفتعل الحرائق للضغط علي مواقف أهالي قرية حضر الثابتة خلف الجيش العربي السوري وحرمانهم من جني محصولي الكرز والتفاح اللذين يعدان أحد مصادر رزقهم الرئيسية.
وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقي دعماً لوجيستياً واستخبارياً من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص علي الأهالي في المناطق المجاورة وتفتعل الحرائق خدمة لمخططات العدو الإسرائيلي الرامية إلي تدمير ونهب ثروات المحافظة وسرقة المياه وتجريف التربة واقتلاع الأشجار المثمرة.
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القنيطره

الاراضي الزراعيه

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إرهابيو “النصرة” يجددون افتعال الحرائق بالأراضي الزراعية
إرهابيو “النصرة” يجددون افتعال الحرائق بالأراضي الزراعية

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