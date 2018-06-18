الرئيس الأرميني يدعو لتعزيز التعاون مع إيران

والتقي سجادي مساء اليوم الأحد بأرمن سركيسيان، وبحث معه المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي المجالات .

وهنأ السفير الإيراني لدي يريفان، 'أرمن سركيسيان'، بانتخابه رئيسا لأرمينيا، متمنيا له وللحكومة الأرمينية المزيد من التوفيق والنجاح.

وتطرق سجادي خلال هذا اللقاء، الي آخر تطورات العلاقات الثنائية وفيما أشار الي العلاقات السياسية والصداقة القائمة بين إيران وأرمينيا، أكد علي الإرادة المتوفرة لدي مسؤوليهما لتعزيز العلاقات الثنائية في شتي المجالات.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار السفير الإيراني لدي يريفان الي مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا في أستانا حول التجارة التفضيلية بين إيران واتحاد اوراسيا، معتبرها فرصة للنهوض بالعلاقات الإقتصادية الثنائية وتنشيط منطقة 'مغري' الأرمينية للتجارة الحرة الي جانب منطقة 'أرس' التجارية في إيران .

كما دعا الي توظيف الطاقات المتوفرة لدي الأقلية الأرمينية في إيران وكذلك الرعايا الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، في مجال الإستثمار في إيران وأرمينيا.

من جانبه، أشار سركسيسان الي علاقات الصداقة بين البلدين مؤكدا ضرورة توظيف الطاقات المتوفرة لديهما في سبيل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي لا سيما في المجال الإقتصادي.

و وصف طاقات أبناء الأقليات الأرمينية في أوروبا وأميركا، بانها كبيرة جدا مشيرا الي التعاون الجيد القائم بين أبناء الأقلية الأرمينية في إيران مع أبناء الأقليات الأرمينية في العالم داعيا البلدين الي الإستفادة القصوي من هذه الطاقات لتوجيه إلاستثمارات نحو إيران وأرمينيا.

إنتهي**أ م د**س.ر

