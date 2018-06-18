'ميسي' الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

موسكو /17 حزيران/يونيو- يحظي رضا برستش المعروف بميسي الإيراني (نتيجة لتشابهه الكبير مع اللاعب الأرجنتني لاعب نادي برشلونا الأسباني 'ليونل ميسي') بشعبية كبيرة لدي الروس خاصة وإنه يزور حاليا روسيا لحضور كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقد نشرت قناة 'روسيا لايف' اليوم الأحد تقريراً تحدثت فيه عن ميسي الإيراني وقالت في الوقت الذي يستعد مهاجم المنتخب الأرجنتيني ليونل ميسي' للمشاركة في مباريات إلي جانب باقي أعضاء المنتخب يقوم شبيهه الإيراني 'رضا برستش' بعقد لقاءات مع مشجعي ميسي الأصلي في موسكو وسان بطرسبورغ وتوزيع التوقيعات عليهم.
وقالت القناة: إن التمييز بين ميسي الحقيقي وشبيهه الإيراني أمراً صعباً جداً ولذلك فإن مشجعي كرة القدم لا يتركون مجالاً لميسي الإيراني لأخذ قسطاً من الراحة.
وأشارت إلي أن الشرطة الروسية قامت قبل يومين باعتقال ميسي الإيراني للإزدحام الذي تسبب به في عدد من شوراع موسكو ألا أن نفس الشرطة اغتنمت بعد ذلك الفرصة لإلتقاط صور رائعة مع ميسي الشبيه.
انتهي ** ا ح**س.ر



برچسب ها

ورزش

إيران

ميسي

ارجنتين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معظم المشاهدات

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

ایران تدین بشدة الهجوم الانتحاری فی افغانستان

ایران تدین بشدة الهجوم الانتحاری فی افغانستان

المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

قانوني كندي:

المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

أحدث الأخبار

البابا فرانسيس يدعو الي انهاء الحرب الكارثية في اليمن

البابا فرانسيس يدعو الي انهاء الحرب الكارثية في اليمن

منطقة حرة في سوريا علي الحدود مع لبنان

قريبا

منطقة حرة في سوريا علي الحدود مع لبنان

الرئيس الأرميني يدعو لتعزيز التعاون مع إيران

الرئيس الأرميني يدعو لتعزيز التعاون مع إيران

`ميسي` الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

'ميسي' الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

حارس المرمي الإيراني: إيران لن تكون منافسة سهلة لإسبانيا

حارس المرمي الإيراني: إيران لن تكون منافسة سهلة لإسبانيا

موضوعات مرتبط