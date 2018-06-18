`ميسي` الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

وقد نشرت قناة 'روسيا لايف' اليوم الأحد تقريراً تحدثت فيه عن ميسي الإيراني وقالت في الوقت الذي يستعد مهاجم المنتخب الأرجنتيني ليونل ميسي' للمشاركة في مباريات إلي جانب باقي أعضاء المنتخب يقوم شبيهه الإيراني 'رضا برستش' بعقد لقاءات مع مشجعي ميسي الأصلي في موسكو وسان بطرسبورغ وتوزيع التوقيعات عليهم.

وقالت القناة: إن التمييز بين ميسي الحقيقي وشبيهه الإيراني أمراً صعباً جداً ولذلك فإن مشجعي كرة القدم لا يتركون مجالاً لميسي الإيراني لأخذ قسطاً من الراحة.

وأشارت إلي أن الشرطة الروسية قامت قبل يومين باعتقال ميسي الإيراني للإزدحام الذي تسبب به في عدد من شوراع موسكو ألا أن نفس الشرطة اغتنمت بعد ذلك الفرصة لإلتقاط صور رائعة مع ميسي الشبيه.

انتهي ** ا ح**س.ر

