مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

واشار بهمن اكبری فی حدیث لمراسل ارنا الي اللقاء الذی جمعه الیوم واعضاء السفارة بمسؤولی الاتحاد العمانی لكرة القدم وقال ان الهدف من اجراء هذه المباریات (الایاب والذهاب) هو تعزیز جسور التواصل والود والاخاء بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وسلطنة عمان الشقیقة.

وقال ان كرة القدم وسیلة للتعبیر عن الود والصداقة القائمة بین البلدین .

وتم فی هذا اللقاء بحث سبل تطویر التعاون الریاضی و اكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بین الاتحادات الریاضیة فی البلدین.

وحضر اللقاء الذی جري فی اجواء ودیة حمید استیلی وحسین كلانی من كبار لاعبی كرة القدم فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة .

انتهي**س.ر

