المعارضة السورية تجتمع غداً في جنيف

واضافت قناة الاخبارية السورية نقلا عن مصادر جنيف ان اجتماعات 'المعارضة'، سيشارك فيها ممثلون عن القوي التي شاركت في مؤتمر سوتشي، ولا سيما 'منصة موسكو' و 'تيار الغد' الذي يتزعمه المدعو 'أحمد الجربا' وتيار قمح الذي يتزعمه هيثم منّاع.

وستناقش هذه الأطراف تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية وكيفية الإسراع في تشكيلها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن الجمعة أن موسكو لا تستبعد مشاركة مجموعات منفصلة من المعارضة السورية في حوار جنيف.

وقال إن مبعوث الرئيس الروسي إلي سورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سيمثلان الجانب الروسي في المشاورات حول سورية مع تركيا وإيران في 18 و 19 حزيران الجاري في جنيف.

انتهي ** 1487 **س.ر

