البخيتي: العدوان فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي باليمن

وقال البخيتي في تصريح لقناة الميادين إنّ الكثير من المقاتلين اليمنيين توافدوا إلي منطقة الساحل للتصدي لعدوان قوات التحالف السعودي.

وأشار إلي أنّ 'المبادرة الآن بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي ودول العدوان فشلت في تحقيق أي تقدم'.

كما أكد أنّ القتال محتدم في منطقة الفازة في الساحل الغربي وقوات التحالف تتكبد خسائر كبيرة، لافتاً إلي أنّ الجيش اليمني واللجان يستعيدون المبادرة هناك.

وتابع أنّ تركيز قوة المعارك في الساحل أتي استجابة لحاجة إعلامية لدي قوات التحالف السعودي.

وشدد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار 'إننا ندفع لأن تبقي المعارك خارج المناطق التي تعجّ بالمدنيين في الساحل الغربي'، مضيفاً أن هناك خلافات بين حلفاء دول العدوان وحزب الإصلاح يتركز مسلحوه قرب مأرب. إلا أنه لفت إلي انه لم يتم لحاظ وجود مشاركة مسلحي حزب الإصلاح في معارك الحديدة.

واعتبر البخيتي أنّ من يتحمل مسؤولية أرواح المدنيين وسلامتهم في الحديدة هم دول العدوان.

كما ذكر أنه لا يمكن إدخال الأسلحة من ميناء الحديدة والهدف من العدوان هو إغلاق الميناء وزيادة معاناة اليمنيين.

وقال عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله ان السعودية والإمارات تضغطان علي الأمم المتحدة لنقل الموظفين الأمميين من الحديدة إلي جيبوتي، مؤكداً أنه لم تتم مع المبعوث الأممي مناقشة مسألة تسليم الحديدة ومينائها إلي أي جهة.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي قد أكد في تغريدة له علي تويتر الأحد أن الجيش اليمني واللجان أعلنوا أنهم لايزالون يسيطرون بالكامل علي الحديدة ويفرضون حصاراً علي قوات التحالف السعودي التي حاولت مهاجمة مناطق متفرقة واستقدمت قوات من تعز ومأرب والجوف وألوية جنوبية وغيرها.

انتهي**2018**س.ر

