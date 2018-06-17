البخيتي: العدوان فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي باليمن

طهران/17حزيران/يونيو- قال عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي اليوم الاحد أنّ الزورق الذي تمت السيطرة عليه فرنسي وأن دول العدوان فشلت في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي مشيرا إلي أنّ القتال محتدم في منطقة الفازة وأنّ قوات التحالف تتكبد خسائر كبيرة.

وقال البخيتي في تصريح لقناة الميادين إنّ الكثير من المقاتلين اليمنيين توافدوا إلي منطقة الساحل للتصدي لعدوان قوات التحالف السعودي.
وأشار إلي أنّ 'المبادرة الآن بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي ودول العدوان فشلت في تحقيق أي تقدم'.
كما أكد أنّ القتال محتدم في منطقة الفازة في الساحل الغربي وقوات التحالف تتكبد خسائر كبيرة، لافتاً إلي أنّ الجيش اليمني واللجان يستعيدون المبادرة هناك.
وتابع أنّ تركيز قوة المعارك في الساحل أتي استجابة لحاجة إعلامية لدي قوات التحالف السعودي.
وشدد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار 'إننا ندفع لأن تبقي المعارك خارج المناطق التي تعجّ بالمدنيين في الساحل الغربي'، مضيفاً أن هناك خلافات بين حلفاء دول العدوان وحزب الإصلاح يتركز مسلحوه قرب مأرب. إلا أنه لفت إلي انه لم يتم لحاظ وجود مشاركة مسلحي حزب الإصلاح في معارك الحديدة.
واعتبر البخيتي أنّ من يتحمل مسؤولية أرواح المدنيين وسلامتهم في الحديدة هم دول العدوان.
كما ذكر أنه لا يمكن إدخال الأسلحة من ميناء الحديدة والهدف من العدوان هو إغلاق الميناء وزيادة معاناة اليمنيين.
وقال عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله ان السعودية والإمارات تضغطان علي الأمم المتحدة لنقل الموظفين الأمميين من الحديدة إلي جيبوتي، مؤكداً أنه لم تتم مع المبعوث الأممي مناقشة مسألة تسليم الحديدة ومينائها إلي أي جهة.
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي قد أكد في تغريدة له علي تويتر الأحد أن الجيش اليمني واللجان أعلنوا أنهم لايزالون يسيطرون بالكامل علي الحديدة ويفرضون حصاراً علي قوات التحالف السعودي التي حاولت مهاجمة مناطق متفرقة واستقدمت قوات من تعز ومأرب والجوف وألوية جنوبية وغيرها.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

سياسي

الزورق

الحديدة

محمد البخيتي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البخيتي: العدوان فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي باليمن

معظم المشاهدات

`خلق` و`داعش` يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

'خلق' و'داعش' يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول `داعش` للموصل

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول 'داعش' للموصل

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

أحدث الأخبار

`ميسي` الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

'ميسي' الإيراني يقضي أوقاتاً جميلة في موسكو

حارس المرمي الإيراني: إيران لن تكون منافسة سهلة لإسبانيا

حارس المرمي الإيراني: إيران لن تكون منافسة سهلة لإسبانيا

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

مباریات ودیة تجمع منتخبی ایران وعمان للناشئة والشباب

المدرب البرتغالی للمنتخب الإیرانی: سوف نترك بصمة فی تاریخ كرة القدم الإیرانیة

بطولة العام لكرة القدم 2018؛

المدرب البرتغالی للمنتخب الإیرانی: سوف نترك بصمة فی تاریخ كرة القدم الإیرانیة

المعارضة السورية تجتمع غداً في جنيف

المعارضة السورية تجتمع غداً في جنيف

موضوعات مرتبط