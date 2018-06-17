إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

طهران /17 حزيران/يونيو- أحرزت إيران بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم في مسابقات فلاديمير الروسية من خلال كسب 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتمكنت إيران من إحراز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم فيما حلت تركيا في المرتبة الثانية و روسيا في المرتبة الثالثة.
وقد حاز محمد سياهوشي علي ذهبية 57 كيلو غراما بعد تغلبه علي منافسه الروسي.
وفار كيوان رستم آبادي بفضية 61 كيلو غراماً بعد خسارته أمام منافسه التركي.
واحرز حسين نوري داشلجة علي ذهبية الوزن 70 كيلوغراماً بعد تغلبه علي منافسه التركي.
وحاز حسين دريكوند علي ذهبية الوزن 74 كيلوغراماً أمام منافسه الروسي.
وفاز محسن منوجهر تلوري بذهبية الوزن 86 كيلوغراماً بعد تغلبه علي منافسه التركي.
وحاز محمد رسول قمبر بور علي ذهبية الوزن 92 كيلوغراماً بعد تغلبه علي منافسه الروسي.
انتهي ** ا ح**س.ر



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إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

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