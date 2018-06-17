سفير أندونيسيا يزور آراك

وفي تصريح لإرنا اليوم الأحد قال توسطي إن عليمودينو سيزور مدينة آراك برفقة السكرتير الأول والثاني ورئيس القسم الإقتصادي ورئيس القسم الدبلوماسي لدي السفارة وفريق إقتصادي وتجاري أندونيسي.

وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في أراك بهدف تطوير العلاقات التجارية والإقتصادية بين محافظة مركزي وأندونيسيا.

وقال توسطي إن الزيارة ستتضمن لقاءا مع محافظ مركزي وعقد إجتماع مشترك مع أعضاء غرفة التجارة ورجال الأعمال في المحافظة وزيارة عدد من الوحدات الصناعية في المحافظة.

يذكر إن محافظة مركزي تضم 2800 وحدة صناعية من مختلف الأحجام.

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