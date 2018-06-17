اطلاق صاروخ باليستي علي معسكر للعدوان السعودي في جيزان

واعلنت قناة المسيرة في خبر عاجل ان القوة الصاروخية اطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي علي معسكر مستحدث شرق جيزان.

ولم ترد بعد تفاصيل حول هذا الهجوم.

هذا وكسرت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، محاولة زحف مسنود بغطاء جوي مكثف لمرتزقة الجيش السعودي علي منطقة أضيق قبالة منفذ الخضراء في جبهة نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ'المسيرة نت' مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال تصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم الفاشل.

وأوضح المصدر أن المجاهدين دكوا بقصف صاروخي ومدفعي عددا من الاماكن التي يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي باتجاه منطقة أضيق.

وأشار إلي أن التغطية الجوية بالطيران الحربي والأباتشي التابع للعدوان فشلت في إسناد المرتزقة علي الأرض.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الأربعاء الماضي، زحف مماثل لمرتزقة الجيش السعودي علي منطقة أضيق قبالة منفذ الخضراء بجبهة نجران، مكبدينهم عشرات القتلي والجرحي.

وكسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء أيضا، زحفين لمرتزقة الجيش السعودي علي تبة المصادر بصحراء الأجاشر قبالة نجران ما أدي وقوع عشرات القتلي والجرحي بينهم، كما نفذ المجاهدون غارة علي مواقع مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية بصحراء الأجاشر قبالة نجران.

وافادت المسيرئ بانه لقي العشرات من منافقي ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود والداخل خلال ال48 ساعة الماضية.

انتهي**2018**س.ر

