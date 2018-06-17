وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

طهران /17 حزيران/يونيو- أعرب وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر عن أمله باستعادة الإتحاد الوطني لكرة القدم الأموال المجمدة بأسرع وقت ممكن.

وخلال لقائه برئيسة الإتحاد الدولي كرة القدم 'الفيفا' السيدة 'فاطيما' اليوم الأحد علي هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا أعرب سلطاني فر عن أمله باستعادة أموال الإتحاد الوطني لكرة القدم المجمدة بأسرع وقت ممكن.
وأعرب عن تقديره للمساعي التي يبذلها الإتحاد الدولي لإعادة الأموال الإيرانية المجمدة وقال: نأمل ومن خلال دعم المسؤولين في الإتحاد الدولي لكرة القدم أن يتم استكمال المركز الإعلامي الخاص بمعسكر كرة القدم الإيرانية وأن تستلم الأندية الإيرانية الوطنية المعسكر بأسرع وقت ممكن.
وثمن سلطاني فر مساعي السيدة فاطميا لدعم مشاركة المرأة المسلمة في مباريات كرة القدم الدولية بالحجاب الكامل.
انتهي ** ا ح**س.ر



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وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

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