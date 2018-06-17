الخارجية الإيرانية تطالب باستمرار الهدنة في أفغانستان

طهران/17 حزيران/يونيو/إرنا- رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 'بهرام قاسمي' بالتزام الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان بقرار الهدنة بمناسبة عيد الفطر السعيد مطالبا باستمرار وقف إطلاق النار وإحترام الجانبين لهذا القرار.

وعبر قاسمي في تصريح له اليوم الاحد عن أمله في أن يمهد قرار الهدنة هذا، الأرضية اللازمة لبدء مسار جديد وبناء لتعزيز حوارات السلام وإرساء الإستقرار والهدوء في أفغانستان.
علما، بأن حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية وبناء علي إقتراح من علماء هذا البلد وصيانة لحرمة شهر رمضان المبارك، أعلنت عن قرارها بالهدنة مع جماعة طالبان والتي اتخذته من جانب واحد، اعتبارا من يوم 27 رمضان إلي خمسة أيام بعد عيد الفطر وذلك لأول مرة بعد حوالي عشر سنوات من الاشتباكات الدموية بين طالبان والقوات الحكومية، بينما استثني القرار تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأجنبية، كما حددت طالبان من جانبها، الأيام الثلاثة لعطلة عيد الفطر كفترة للهدنة المؤقتة.
إنتهي **أم د** 1837



برچسب ها

سياسي

بهرام قاسمي

قرار الهدنة

الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخارجية الإيرانية تطالب باستمرار الهدنة في أفغانستان

معظم المشاهدات

`خلق` و`داعش` يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

'خلق' و'داعش' يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول `داعش` للموصل

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول 'داعش' للموصل

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

أحدث الأخبار

رئيس غرفة المناجم الإيرانية يقترح استثمار أوروبا في الصناعات المعدنية الصغيرة

في حوار مع مراسل إرنا

رئيس غرفة المناجم الإيرانية يقترح استثمار أوروبا في الصناعات المعدنية الصغيرة

إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

سفير أندونيسيا يزور آراك

سفير أندونيسيا يزور آراك

اطلاق صاروخ باليستي علي معسكر للعدوان السعودي في جيزان

اطلاق صاروخ باليستي علي معسكر للعدوان السعودي في جيزان

وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

موضوعات مرتبط