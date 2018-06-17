الخارجية الإيرانية تطالب باستمرار الهدنة في أفغانستان

وعبر قاسمي في تصريح له اليوم الاحد عن أمله في أن يمهد قرار الهدنة هذا، الأرضية اللازمة لبدء مسار جديد وبناء لتعزيز حوارات السلام وإرساء الإستقرار والهدوء في أفغانستان.

علما، بأن حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية وبناء علي إقتراح من علماء هذا البلد وصيانة لحرمة شهر رمضان المبارك، أعلنت عن قرارها بالهدنة مع جماعة طالبان والتي اتخذته من جانب واحد، اعتبارا من يوم 27 رمضان إلي خمسة أيام بعد عيد الفطر وذلك لأول مرة بعد حوالي عشر سنوات من الاشتباكات الدموية بين طالبان والقوات الحكومية، بينما استثني القرار تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأجنبية، كما حددت طالبان من جانبها، الأيام الثلاثة لعطلة عيد الفطر كفترة للهدنة المؤقتة.

إنتهي **أم د** 1837

