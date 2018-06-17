إفتتاح معرض 'إيران مهد الحضارة' في متحف 'درنتز' بهولندا

طهران17حزيران/يونيو/ارنا- أفتتح معرض 'إيران مهد الحضارة' في متحف 'درنتز' بهولندا بحضور مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي ورئيس المتحف الوطني الإيراني وعدد من المسؤولين الهولنديين.

وفي كلمة له خلال مراسم إفتتاح معرض 'إيران مهد الحضارة' اليوم الأحد اعتبر رئيس المتحف الوطني الإيراني جبرائيل نوكند إن المعرض الذي افتتح بحضور مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي محمد حسن طالبيان وسفير إيران لدي هولندا علي رضا جهانغيري ضم 196 عملا فنيا عن 60 موقعا تراثياً إيرانياً .
وقال إن المعرض يشتمل علي سبعة أجنحة تحاكي فترة العصر الحجري وفترة الإستقرار وفترة بناء القري وفترة بناء المدن والحضارة الإيلامية والمادية والعصر الذهبي والعصر الإخميني وعصر الحداثة الإيرانية وعصر البارت والساسانيين والإسلام.
هذا ومن المقرر أن يقام في متحف إيران الوطني قريباً معرض للأعمال الخاصة بهولندا.
انتهي ** ا ح ** 1718



برچسب ها

فرهنگي

إيران

هولندا

المتحف الوطني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إفتتاح معرض

معظم المشاهدات

`خلق` و`داعش` يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

'خلق' و'داعش' يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول `داعش` للموصل

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول 'داعش' للموصل

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

أحدث الأخبار

رئيس غرفة المناجم الإيرانية يقترح استثمار أوروبا في الصناعات المعدنية الصغيرة

في حوار مع مراسل إرنا

رئيس غرفة المناجم الإيرانية يقترح استثمار أوروبا في الصناعات المعدنية الصغيرة

إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

إيران تحرز بطولة العالم في المصارعة الحرة لفئة الصم

سفير أندونيسيا يزور آراك

سفير أندونيسيا يزور آراك

اطلاق صاروخ باليستي علي معسكر للعدوان السعودي في جيزان

اطلاق صاروخ باليستي علي معسكر للعدوان السعودي في جيزان

وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يعرب عن أمله بإستعادة الأموال المجمدة لإتحاد كرة القدم

موضوعات مرتبط