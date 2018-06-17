إفتتاح معرض 'إيران مهد الحضارة' في متحف 'درنتز' بهولندا

وفي كلمة له خلال مراسم إفتتاح معرض 'إيران مهد الحضارة' اليوم الأحد اعتبر رئيس المتحف الوطني الإيراني جبرائيل نوكند إن المعرض الذي افتتح بحضور مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي محمد حسن طالبيان وسفير إيران لدي هولندا علي رضا جهانغيري ضم 196 عملا فنيا عن 60 موقعا تراثياً إيرانياً .

وقال إن المعرض يشتمل علي سبعة أجنحة تحاكي فترة العصر الحجري وفترة الإستقرار وفترة بناء القري وفترة بناء المدن والحضارة الإيلامية والمادية والعصر الذهبي والعصر الإخميني وعصر الحداثة الإيرانية وعصر البارت والساسانيين والإسلام.

هذا ومن المقرر أن يقام في متحف إيران الوطني قريباً معرض للأعمال الخاصة بهولندا.

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