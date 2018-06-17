مسؤول بلدي يؤكد ضرورة بناء مسجد للسنة في طهران

طهران/17 حزيران/يونيو/إرنا- أكد عضو في المجلس البلدي في طهران 'حجت نظري'، علي ضرورة بناء مسجد للمسلمين السنة في العاصمة.

وفي معرض تأكيده ضرورة بناء مسجد للسنة في طهران الذين يشكلون حوالي نصف مليون نسمة، أضاف نظري اليوم الأحد، خلال الإجتماع السبعين للمجلس البلدي في طهران، 'إن أحد المطالب الحقة للمسلمين السنة في طهران هو بناء مسجد أو مصلي لهم لأداء فرائضهم الدينية'.
وأكد هذا العضو في اللجنة الثقافية والإجتماعية للمجلس البلدي في طهران، 'وفقا للعديد من مواد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك المادتين ال 12 و13، يعترف القانون بالأديان السماوية ومختلف المذاهب وكذلك نظرا لضرورة الوحدة بين مختلف شرائح المجتمع المسلم، أطالب بمتابعة موضوع تشييد مصلي أو مسجد للمواطنين السنة في طهران'.
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سياسي

مسجد للسنة في طهران

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الأديان السماوية

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مسؤول بلدي يؤكد ضرورة بناء مسجد للسنة في طهران

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