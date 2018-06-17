مجمع العلوم الطبية يقدم تقريرا حول الحادث الكيمياوي في دوما

طهران17حزيران/يونيو/ارنا- قدم مجمع العلوم الطبية في ايران تقريرا حول الحادث الكيمياوي في مدينة دوما السورية وتم توثيقه في الاجتماع الطارئ للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية.

ووجه مديرعام دائرة السلام والامن الدولي في الخارجية الايرانية رسالة إلي رئيس مجمع العلوم الطبية 'علي رضا مرندي' أشاد فيها بمبادرته التي جاءت في الوقت المناسب والمتمثله في اعداد هذا التقرير و تقديمه لمحكمة العدل الدولية (لاهاي).
وقام مجمع العلوم الطبية في وقت سابق بارسال رسالة الي الأمين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية كما عقد موتمرا صحفيا حضره صحفيون محليون واجانب وصف خلاله تقارير مفتشي منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية حول الهجوم الكيماوي المزعوم علي مدينة دوما السورية بانها غامضة و تفتقر الي المصداقية العلمية و شكك فيها.
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مجمع العلوم الطبية يقدم تقريرا حول الحادث الكيمياوي في دوما

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