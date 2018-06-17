مساعد وزیر الصناعة:

طاقة إنتاج سلسلة الصلب فی البلاد بلغت200 ملیون طن

أصفهان/ 17 حزیران/ یونیو/ ارنا - قال مساعد شؤون التعدین والصناعة المنجمیة فی وزارة الصناعة والتعدین والتجارة، إن طاقة إنتاج سلسة الصلب فی البلاد قبل عام 2013، كانت حوالی 120 ملیون طن وكانت غیر متوازنة للغایة، ولكن مع مجموعة من التدابیر التی اتخذت ارتفعت الیوم إلي200 ملیون طن سنویا .

واضاف جعفر سرقینی الیوم الأحد فی حفل تقدیم الرئیس التنفیذی لشركة اصفهان لصهر الحدید، إن سلسلة الصلب، كانت فی السنوات القلیلة الماضیة متذبذة، ولكن منذ عام 2013، بدأت بالتوازن وتم إنشاء 80 ملیون طن من السعة فی السنوات الخمس الأخیرة .
وقال إن سلسلة الصلب فی البلاد أصبحت أكثر توازنا فی الوقت الحالی مما كانت علیه فی السنوات الخمس الماضیة، حیث قال: تم تعریف العدید من المشاریع بطاقة 110 ملایین طن فی هذا المجال، والتی بلغ تقدم العمل فیها 40 فی المائة .
وأكد سرقین انه باكمال هذه السلسلة، سنتمكن من إنتاج 40 ملیون طن من الفولاذ سنویا.
وقال مساعد وزیر الصناعة ایضا، إن مجمع اصفهان لصهر الحدید ، یواجه أقل مخاطر لزیادة الإنتاج فی الظروف الجدیدة، ویمكن أن یعمل فی ظل الحظر بهاجس أقل.
وأضاف أنه فی العام الماضی تم إنتاج 22.5 ملیون طن من الفولاذ فی البلاد، ملیونین و300 الف طن من مجمع صهر الحدید.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

مساعد وزیر الصناعة

انتاج الصلب فی ایران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طاقة إنتاج سلسلة الصلب فی البلاد بلغت200 ملیون طن

معظم المشاهدات

`خلق` و`داعش` يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

'خلق' و'داعش' يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول `داعش` للموصل

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول 'داعش' للموصل

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من المسؤولين وسفراء البلدان الإسلامية لدي طهران

قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من المسؤولين وسفراء البلدان الإسلامية لدي طهران

قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من المسؤولين وسفراء البلدان الإسلامية لدي طهران

قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من المسؤولين وسفراء البلدان الإسلامية لدي طهران

إقامة صلاة عيد الفطر بامامة قائد الثورة الإسلامية

إقامة صلاة عيد الفطر بامامة قائد الثورة الإسلامية

إقامة صلاة عيد الفطر بامامة قائد الثورة الإسلامية

إقامة صلاة عيد الفطر بامامة قائد الثورة الإسلامية

البخيتي: العدوان فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي باليمن

البخيتي: العدوان فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي باليمن

موضوعات مرتبط