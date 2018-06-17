طاقة إنتاج سلسلة الصلب فی البلاد بلغت200 ملیون طن

واضاف جعفر سرقینی الیوم الأحد فی حفل تقدیم الرئیس التنفیذی لشركة اصفهان لصهر الحدید، إن سلسلة الصلب، كانت فی السنوات القلیلة الماضیة متذبذة، ولكن منذ عام 2013، بدأت بالتوازن وتم إنشاء 80 ملیون طن من السعة فی السنوات الخمس الأخیرة .

وقال إن سلسلة الصلب فی البلاد أصبحت أكثر توازنا فی الوقت الحالی مما كانت علیه فی السنوات الخمس الماضیة، حیث قال: تم تعریف العدید من المشاریع بطاقة 110 ملایین طن فی هذا المجال، والتی بلغ تقدم العمل فیها 40 فی المائة .

وأكد سرقین انه باكمال هذه السلسلة، سنتمكن من إنتاج 40 ملیون طن من الفولاذ سنویا.

وقال مساعد وزیر الصناعة ایضا، إن مجمع اصفهان لصهر الحدید ، یواجه أقل مخاطر لزیادة الإنتاج فی الظروف الجدیدة، ویمكن أن یعمل فی ظل الحظر بهاجس أقل.

وأضاف أنه فی العام الماضی تم إنتاج 22.5 ملیون طن من الفولاذ فی البلاد، ملیونین و300 الف طن من مجمع صهر الحدید.

انتهي** 2344

