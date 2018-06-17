دراسة سبل تنمية التعاون العلمي بين ايران والسنغال

وقد أكّد آملي علي تواجد طلبة جامعيين سنغاليين في الجامعات الايرانية في فروع كالنفط والغاز وحسم القضايا التعليمية والقضايا ذات الصلة بالإقامة داخل البلدين.

كما طرح الجانبان مشروع تأسيس فرع للجامعة التقنية المهنية في السنغال علي أن توفر السنغال مبني للجامعة وتوفر ايران الإمكانيات الفنية وتوفد أساتذة.

وتقرّرَ خلال الاجتماع قيام وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين ايرانيين بزيارة لجامعات السنغال.

وخلال الإجتماع شكر السفير السنغالي لدي طهران بابا كاربا، مساعد وزير التعليم العالي الايراني في الشؤون الدولية معرباً عن أمله بأن يتم تأسيس مركز «الدراسات الايرانيه» يزوّد دول غرب افريقيا بمعلومات عن الثقافة والتعليم العالي الايراني.

كما أعرب السفير السنغالي عن ارتياحه وامتنانه للدعم الذي يقدّمه مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة التعليم العالي الايرانية مشدداً علي ضرورة تطوير التواصل العلمي والتبادل التعليمي.

انتهي** ع ج** 1718

