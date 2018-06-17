الحزن يسيطر علي اللاعبين في الفريق المغربي قبل مواجهة البرتغال

وخاضت بقية العناصر التي لم تشارك أو التي دخلت في الشوط الثاني تدريبات عادية، في وقت اكتفت المجموعة الرسمية ببعض التمارين الخفيفة لاسترجاع الطراوة البدنية، قبل الشروع في الإعداد لمباراة البرتغال المقررة الأربعاء المقبل، إذ غاب الجو المعتاد داخل المجموعة بسبب الحزن الذي انتاب المجموعة جراء الخسارة القاسية أمام إيران.

وينتظر أن يرفع الناخب الوطني هيرفي رونار من درجة الإعداد للمباراة الثانية في المجموعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة من أجل محاولة تعويض الخسارة الأولي رغم صعوبة المهمة أمام منتخب برتغالي أظهر جاهزيته الكاملة خلال المباراة الأولي أمام إسبانيا.

ولم يشارك نور الدين أمرابط كما كان منتظرا في التدريبات، رغم التحاقه بالمجموعة، ظهرا، بمدينة فورونيج، عقب مغادرته المشفي، الذي قضي به بسان بترسبورغ قصد الاطمئنان علي حالته الصحية.

ولن يكون بمقدور هيرفي رونار الاستعانة بخدمات نور الدين أمرابط في مباراة البرتغال وكذلك مباراة إسبانيا بنسبة كبيرة بسبب الإصابة القوية التي تلقاها عقب تصادمه علي مستوي الرأس مع أحد لاعبي منتخب إيران.

المصدر : هسبورت

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