ضبط 3102 كيلوغرام من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

طهران/17حزيران/يونيو/إرنا – أعلن نائب القائد العام لشرطة محافظة سيستان وبلوجستان العقيد أحمد طاهري اليوم الأحد عن ضبط ثلاثة أطنان و102 كيلوغرام من المخدرات خلال ثلاث عمليات خاطفة قامت بها وحدات شرطة المحافظة أدّت الي اعتقال خمسة مهربين .

ونقلاً عن الموقع الالكتروني للشرطة أضاف العقيد طاهري بأنّ هذه العمليات تمت بالتعاون مع قوات شرطة محافظة يزد (وسط ايران) في سلسلة عمليات مكافحة المهربين المسلحين وبتوجيه ودعم شرطة مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب غرب ايران) أدّت الي التعرف علي عصابة كبري كانت تتنقل بسيارات سريعة لتوزيع المخدرات.
وأضاف العقيد طاهري بأنه بعد أسابيع من الرصد والمراقبة تدخلت قوات الشرطة واشتبكت مع المهربين وضبطت منهم طناً واحداً و826 كيلوغراماً من الأفيون وعتاداً واسلحة خفيفة واعتقلت مهرباً وضبطت سيارة.
وفي عمليات اُخري مشتركة قامت بها شرطة المحافظة تعرفت الشرطة علي عصابة لتهريب المخدرات في مدينتي ايرانشهر ونيكشهر اعتقلت اثنين من رجالها وضبطت 775 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزتها وسيارة.
هذا واشتبكت قوات الشرطة مع عصابة تهريب مخدرات في مدينة زاهدان أدّي الي ضبط 501 كيلوغرام من مادة الأفيون واعتقال مهربَين وضبط سيارة تويوتا كانوا يتنقلون بها.
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ضبط 3102 كيلوغرام من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

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