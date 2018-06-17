حل الازمة اليمنية يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العدوان

ورأت أحزاب اللقاء في رسالة وجهتها للمبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث ، أن الحل يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العدوان والمواجهات والعودة للمفاوضات للتوافق علي تشكيل سلطة تنفيذية توافقية وكذا التوافق علي ضمانات أمن واستقرار ووحدة اليمن وبالمقابل ضمانات من اليمن لجيرانه.

وحذرت الرسالة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) علي نسخة منها ، من مخاطر الانحراف بالمهمة الحقيقية للمبعوث الأممي وتحويله إلي باحث عن تنازلات سياسية بالتوازي مع الضغوط العسكرية في الجبهات وهو الأمر الذي تكرر مع المبعوث السابق ما أدي إلي إضعاف الثقة في دور الأمم المتحدة.

وذكّرت أحزاب اللقاء المشترك المبعوث الأممي بما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن في 17 أبريل الماضي بخصوص الآفاق الرهيبة للعملية العسكرية المكثفة في الحديدة وخطرها وأنها ستفضي إلي أخذ السلام بعيداً عن الطاولة .

وأشارت إلي أن من يشن العدوان علي اليمن ويوسع هجماته الجوية والبرية والبحرية علي الساحل الغربي والحديدة هو من يأخذ عملية السلام بعيداً وهو ما نتمني الإشارة إليه بوضوح في إحاطتكم القادمة.

وأكدت الرسالة أن اليمن وقواها السياسية الوطنية تدافع بقناعة كاملة عن السيادة والاستقلال منذ 25مارس 2015م وتواجه التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بدعم أمريكي بريطاني .

وأضافت : ' ولا جديد اليوم يدفع للاعتقاد بقبول صنعاء بتجزيئ الحل السياسي الشامل أو تحويل الحديدة وميناءها إلي ورقة للمساومات السياسية فالسيادة لا تتجزأ'.

وأعربت عن أملها في أن يشير المبعوث الأممي في إحاطته المرتقبة إلي أن اغتيال التحالف لرئيس المجلس السياسي الأعلي الشهيد صالح الصماد هو جريمة اغتيال سياسي هدفها عرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لإعادة المفاوضات.

وخاطبت أحزاب اللقاء المبعوث الأممي قائلة : ' منظمتكم تعني بالسلام ونشر السلام ووعودكم في زياراتكم المتكررة لليمن حول العمل علي ذلك ، وتعزيزاً لمصداقية ما تطرحوه فإن الأمر يتطلب منكم موقفاً حاسماً تجاه جرائم حرب تحالف العدوان علي اليمن وجرائمه ضد الإنسانية '.

وتابعت : ' لقد أكدت جلسات مجلس الأمن التي تكررت في الآونة الأخيرة بشأن اليمن عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في اليمن أو دعم حقيقي للسلام ما سيعقد مهمتكم ويضع أمامها صعوبات قد تكون سبباً في إفشالها لاسيما وقد أعلنت أمريكا وبريطانيا وفرنسا مشاركة أساطيلها مع تحالف العدوان وانتهاك السيادة اليمنية والمواثيق الدولية ' .

وطالبت بموقف حازم للمبعوث الأممي بشأن تلك المواقف ، مشيرة إلي أن كل المؤشرات تؤكد عزوف الطرف الآخر عن إحلال السلام في اليمن وتعويله علي الحسم العسكري الذي نعتبره محالاً.

كما حذرت أحزاب اللقاء المشترك من أن يتم تسطيح دور الأمم المتحدة من خلال لعبها لدور مواكب للعمليات العسكرية أو ابرازها للمشكلة في اليمن وكأنها بين الشمال والجنوب أو بسبب غياب منظمات المجتمع المدني وغيرها .

انتهي ** 1837

