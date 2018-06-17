اللقاء المشترك:

حل الازمة اليمنية يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العدوان

طهران / 17 حزيران /يونيو / ارنا - اكدت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية أن أي إطار تفاوضي لا يشمل في ترتيباته التنفيذية مؤسسة الرئاسة من شأنه تأجيل عملية السلام طويلاً كونها القضية الجوهرية التي تمثل المدخل الحقيقي نحو عودة المفاوضات والنقاش الجدي للحل السياسي.

ورأت أحزاب اللقاء في رسالة وجهتها للمبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث ، أن الحل يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العدوان والمواجهات والعودة للمفاوضات للتوافق علي تشكيل سلطة تنفيذية توافقية وكذا التوافق علي ضمانات أمن واستقرار ووحدة اليمن وبالمقابل ضمانات من اليمن لجيرانه.
وحذرت الرسالة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) علي نسخة منها ، من مخاطر الانحراف بالمهمة الحقيقية للمبعوث الأممي وتحويله إلي باحث عن تنازلات سياسية بالتوازي مع الضغوط العسكرية في الجبهات وهو الأمر الذي تكرر مع المبعوث السابق ما أدي إلي إضعاف الثقة في دور الأمم المتحدة.
وذكّرت أحزاب اللقاء المشترك المبعوث الأممي بما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن في 17 أبريل الماضي بخصوص الآفاق الرهيبة للعملية العسكرية المكثفة في الحديدة وخطرها وأنها ستفضي إلي أخذ السلام بعيداً عن الطاولة .
وأشارت إلي أن من يشن العدوان علي اليمن ويوسع هجماته الجوية والبرية والبحرية علي الساحل الغربي والحديدة هو من يأخذ عملية السلام بعيداً وهو ما نتمني الإشارة إليه بوضوح في إحاطتكم القادمة.
وأكدت الرسالة أن اليمن وقواها السياسية الوطنية تدافع بقناعة كاملة عن السيادة والاستقلال منذ 25مارس 2015م وتواجه التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بدعم أمريكي بريطاني .
وأضافت : ' ولا جديد اليوم يدفع للاعتقاد بقبول صنعاء بتجزيئ الحل السياسي الشامل أو تحويل الحديدة وميناءها إلي ورقة للمساومات السياسية فالسيادة لا تتجزأ'.
وأعربت عن أملها في أن يشير المبعوث الأممي في إحاطته المرتقبة إلي أن اغتيال التحالف لرئيس المجلس السياسي الأعلي الشهيد صالح الصماد هو جريمة اغتيال سياسي هدفها عرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لإعادة المفاوضات.
وخاطبت أحزاب اللقاء المبعوث الأممي قائلة : ' منظمتكم تعني بالسلام ونشر السلام ووعودكم في زياراتكم المتكررة لليمن حول العمل علي ذلك ، وتعزيزاً لمصداقية ما تطرحوه فإن الأمر يتطلب منكم موقفاً حاسماً تجاه جرائم حرب تحالف العدوان علي اليمن وجرائمه ضد الإنسانية '.
وتابعت : ' لقد أكدت جلسات مجلس الأمن التي تكررت في الآونة الأخيرة بشأن اليمن عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في اليمن أو دعم حقيقي للسلام ما سيعقد مهمتكم ويضع أمامها صعوبات قد تكون سبباً في إفشالها لاسيما وقد أعلنت أمريكا وبريطانيا وفرنسا مشاركة أساطيلها مع تحالف العدوان وانتهاك السيادة اليمنية والمواثيق الدولية ' .
وطالبت بموقف حازم للمبعوث الأممي بشأن تلك المواقف ، مشيرة إلي أن كل المؤشرات تؤكد عزوف الطرف الآخر عن إحلال السلام في اليمن وتعويله علي الحسم العسكري الذي نعتبره محالاً.
كما حذرت أحزاب اللقاء المشترك من أن يتم تسطيح دور الأمم المتحدة من خلال لعبها لدور مواكب للعمليات العسكرية أو ابرازها للمشكلة في اليمن وكأنها بين الشمال والجنوب أو بسبب غياب منظمات المجتمع المدني وغيرها .
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

أحزاب اللقاء المشترك

اليمن

السعودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حل الازمة اليمنية يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العدوان

معظم المشاهدات

`خلق` و`داعش` يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

'خلق' و'داعش' يتحالفان لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق وسوريا

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

العراق يعارض العدوان العسكري علي اليمن

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول `داعش` للموصل

اعتقال ارهابي استولي علي اسلحة القوات الامنية عند دخول 'داعش' للموصل

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

أحدث الأخبار

مجمع العلوم الطبية يقدم تقريرا حول الحادث الكيمياوي في دوما

مجمع العلوم الطبية يقدم تقريرا حول الحادث الكيمياوي في دوما

طاقة إنتاج سلسلة الصلب فی البلاد بلغت200 ملیون طن

مساعد وزیر الصناعة:

طاقة إنتاج سلسلة الصلب فی البلاد بلغت200 ملیون طن

دراسة سبل تنمية التعاون العلمي بين ايران والسنغال

مساعد وزير التعليم العالي يستقبل السفير السنغالي

دراسة سبل تنمية التعاون العلمي بين ايران والسنغال

نائب وزير الداخلية الايراني يوكد علي مكافحة الارهاب في المنطقة

نائب وزير الداخلية الايراني يوكد علي مكافحة الارهاب في المنطقة

الحزن يسيطر علي اللاعبين في الفريق المغربي قبل مواجهة البرتغال

الحزن يسيطر علي اللاعبين في الفريق المغربي قبل مواجهة البرتغال

موضوعات مرتبط