رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران:

ضبط 188 طنا من المخدرات في غضون 3 أشهر

طهران/ 17 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران، إنه تم ضبط أكثر من 188 طنا من المخدرات في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس) ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف العميد محمد مسعود زاهديان، لإرنا اليوم الأحد، إن معظم المخدرات التي تم ضبطها، هي من نوع الأفيون، موضحا بان حجم المخدرات من نوع الهيروئين والمورفين كانت ملحوظة أيضًا ما يكشف عن نهج المهربين لنقل وادخال المخدرات الخطرة إلي البلاد.
وصرح بان معظم المخدرات المضبوطة كانت في المحافظات الشرقية وعلي حافة المحافظات الشرقية للبلاد (المجاورة لافغانستان وباكستان)، وفي هذا الصدد، نحن نحاول منع دخول المخدرات بالتركيز علي هذه المحافظات من خلال احداث دوائر تحكم وسيطرة.
واكد العميد زاهديان، علي تركيز الشرطة في تحديد شبكات تهريب المخدرات، موضحا : لقد حققنا نجاحا طيبا في هذا المجال في العام الماضي، حيث تم اعتقال 106 من العناصر الرئيسية المتورطة في إنتاج وتوزيع المخدرات، وقمنا باستهدافهم وتم التعرف علي هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، وقُتل بعضهم في الاشتباكات مع الشرطة.
وأكد أن قوات الأمن تتصدي بحزم للعناصر والشبكات الرئيسية في إنتاج وتوزيع المخدرات، وعلي المهربين أن يعلموا انهم بالتأكيد سيقعون في فخ قوات الشرطة القوية.
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ضبط 188 طنا من المخدرات في غضون 3 أشهر

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