البورصة تستقطب 300 الف مليار ريال لصالح الحقول النفطية

طهران/17حزيران/يونيو/إرنا – قال المدير التنفيذي لبورصة الطاقة علي حسيني: إنّ المشاريع النفطية المتاتية من خلال البورصة تستقطب 300 الف مليار ريال (الدولار يساوي 42000 ريال) كمصادر مالية جديدة.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا حول تفاصيل تمويل البورصة للمشاريع النفطية أضاف حسيني بأنّ ثمة مفاوضات اولية كانت قد اُجريت لاستقطاب 10 مليارات دولارات عن طريق البورصة لصالح مشاريع صناعة النفط.
وأضاف حسيني بأنّه تقرّر توظيف معظم المصادر المالية المستحصلة عن طريق بورصة الطاقة لخدمة تنفيذ مشاريع الصيانة والانتاج في 29 حقلاً نفطياً.
هذا وكان وزير النفط الايراني بيجن زنغنه قد أعلن قبل ايام في حديث له عن قرار مجلس الاقتصاد الايراني القاضي برفع النسبة الانتاجية ل29 حقلاً نفطياً عن زيادة استخراج 460 مليون برميل نفط من 29 حقلاً نفطياً خلال 3 سنوات عبر تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف زنغنه بأنّ ايران لديها 29 مشروعاً للصيانة وزيادة الانتاج من حقول نفطية في محافظه ايلام ومحافظه خوزستان وكجساران والجرف القاري ومحافظة فارس يتم تمويلها عبر مصادر مالية شعبية غير حكومية.
كما أعلن زنغنه عن منح جميع هذه المشاريع ذات الصلة باستخراج النفط من الحقول النفطية الي شركات ايرانية لافتاً الي كون 75 بالمائة من الأجهزة المستخدمة في استخراج النفط هي ايرانية الصنع وقال: لقد كلفنا المقاولين بشراء هذه الأجهزة الايرانية عند قيامهم بتنفيذ عمليات نفطية.
وأفاد وزير النفط الايراني بأنّ مناقصات هذه المشاريع جارية وستبدأ عقودها اعتباراً من هذه السنة (السنة الايرانية تنتهي حتي ابريل 2019) معلناً زيادة نسبة استخراج النفط الي ملياري برميل ما سيزيد من عوائد البلاد.
هذا وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانيه قد أعلن عن تأسيس صندوق لتمويل مشاريع صيانة الحقول النفطية ومشاريع انتاج النفط منوهاً الي أنّ هذا الصندوق سيدفع 6 مليارات و300 مليون دولار لتنفيذ المشاريع.
وأفادت الإحصائيات بأنّ مشاريع تنمية الإستكشاف النفطي وإستخراج النفط وكذلك المشاريع الأصغر حجماً كتكرير النفط والبتروكيماويات وماشابهها تتطلب جميعاً استثمارات تبلغ 200 مليار دولار يجب تغطيتها من الموارد المحلية .
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البورصة تستقطب 300 الف مليار ريال لصالح الحقول النفطية

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