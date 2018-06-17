المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

و فيما اشار الي القرار الاخير الصادر عن البرلمان الكندي بشأن العلاقات مع ايران، قال كوريغن اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان ايران لم ولن تشكل تهديدا علي كندا و حان الوقت لمعالجة المشاكل الناجمة عن قطع العلاقات بين الجانبين للمواطنين الايرانيين– الكنديين و اسرهم.

وانتقد رؤية عدد من الساسة الكنديين التي تفتقر الي الحقيقة تجاه العلاقات مع ايران و اضاف ان الدول الاوروبية اثبتت بانها تدرك اهمية العلاقات مع ايران إلا ان وسائل الاعلام الكندية اظهرت صورة قاتمة عن ايران لدي الراي العام الكندي و تذرعت بها الجماعات المتطرفة في اللوبي الصهيوني و المسيحيين المحافظين للحد من استئناف العلاقات مع ايران.

وحول عجز الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو عن وضع حد لوقف العلاقات مع ايران و تدارك اخطاء الحكومة السابقة اوضح ان هذا الموضوع يجسد ضعف عمل رئيس الوزراء الكندي.

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