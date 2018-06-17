قانوني كندي:

المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

نيويورك/17 حزيران/يونيو/ارنا- انتقد المحامي والرجل القانوني الكندي 'ادوارد كوريغن' قطع العلاقات بين بلاده و ايران لما له من تاثير سلبي علي المواطنين الايرانيين- الكنديين وقال ان المتطرفين الداعمين لاسرائيل في كندا يعملون بشكل جاد علي الحد من اعادة العلاقات بين طهران و اتاوا.

و فيما اشار الي القرار الاخير الصادر عن البرلمان الكندي بشأن العلاقات مع ايران، قال كوريغن اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان ايران لم ولن تشكل تهديدا علي كندا و حان الوقت لمعالجة المشاكل الناجمة عن قطع العلاقات بين الجانبين للمواطنين الايرانيين– الكنديين و اسرهم.
وانتقد رؤية عدد من الساسة الكنديين التي تفتقر الي الحقيقة تجاه العلاقات مع ايران و اضاف ان الدول الاوروبية اثبتت بانها تدرك اهمية العلاقات مع ايران إلا ان وسائل الاعلام الكندية اظهرت صورة قاتمة عن ايران لدي الراي العام الكندي و تذرعت بها الجماعات المتطرفة في اللوبي الصهيوني و المسيحيين المحافظين للحد من استئناف العلاقات مع ايران.
وحول عجز الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو عن وضع حد لوقف العلاقات مع ايران و تدارك اخطاء الحكومة السابقة اوضح ان هذا الموضوع يجسد ضعف عمل رئيس الوزراء الكندي.
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محامي كندي

ايران و كندا

وقف العلاقات

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المتطرفون الداعمون للصهاينة يحولون دون استئناف العلاقات مع ايران

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