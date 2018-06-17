الطائرة الایرانیة تتعثر امام نظیرتها الصربیة فی دوری الامم

وفی هذه المباراة التی جرت السبت فی مدینة شیكاغو بامیركا، فی اطار الجولة الثانیة من المرحلة الرابعة لدوری الامم بالكرة الطائرة، بدات ایران المباراة بصورة جیدة وانهت الشوط الاول لمصلحتها بنتیجة 25-21 الا ان الكفة مالت لصالح صربیا فی الشوط الثانی الذی انتهي لصالحها بنتیجة 25-22 .

وشهد الشوط الثالث سجالا محتدما انتهي لصالح صربیا 27-25 ، ومن ثم فرضت ایران سیطرتها علي الشوط الرابع الذی انهته بنتیجة 25-20 .

واحتكم الفریقان الي الشوط الخامس الذی قدمت فیه صربیا اداء افضل انهت به الشوط بنتیجة 15-11 والمباراة 3-2 لمصلحتها.

یذكر ان الصربی ایغور كولاجیتش مدرب ایران كان قد تولي سابقا تدریب صربیا لفترة 9 اعوام.

وفی الجولة الاولي لهذه المرحلة ای الرابعة كانت ایران قد فازت علي بولندا 3-0 ، وستلتقی فی الجولة الثالثة امیركا المستضیفة.

یذكر انه فی المرحلة الاولي لدوری الامم بكرة الطائرة خسرت ایران امام المضیفة فرنسا 3-1 ثم فازت علی استرالیا 3-0 وخسرت امام الیابان 3-1 .

وفی المرحلة الثانیة فازت ایران علی المضیفة الارجنتین 3-2 وخسرت امام ایطالیا 3-0 وامام كندا 3-1 .

وفی المرحلة الثالثة خسرت ایران امام روسیا 3-1 والبرازیل 3-2 وفازت علی الصین 3-0 .

وبهذا تكون ایران لغایة الان قد خسرت 7 مباریات مقابل 4 انتصارات.

وتستضیف ایران مباریات المرحلة الخامسة والاخیرة امام بلغاریا والمانیا وكوریا الجنوبیة.

وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسیا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات یمكن ان تتغیر كل عام وهی كالتالی: ایران والارجنتین والبرازیل وفرنسا والمانیا والصین وایطالیا والیابان وبولندا وروسیا وصربیا وامیركا (اساسیة) واسترالیا وبلغاریا وكندا وكوریا الجنوبیة (متغیرة).

وتتأهل 5 منتخبات إضافة الی فرنسا الدولة المضیفة للمرحلة النهائیة حیث تقسم الی مجموعتین تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بطریقة الدوری فی اطار كل مجموعة ویتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائی وبالتالی یلعب الفائزان فی النهائی لاحراز اللقب والخاسران لتحدید المركزین الثالث والرابع.

انتهي ** 2342

