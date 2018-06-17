القوات اليمنية تقصف معسكرا للجيش السعودي في جيزان بالكاتيوشا

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة 'سبوتنيك': 'إن مسلحي أنصار الله قصفوا اليوم السبت 16 يونيو/ حزيران، بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع الخقاقة ومرابض مدفعية في جبل قيس ومركز العرعر ومعسكر ومستحدث الصيابة في جيزان'.



وأضاف 'أن هجوما شنه أنصار الله علي مواقع لقوات الرئيس هادي في تبة القيمة قبالة جبل إم بي سي بجيزان، أوقع قتلي وجرحي'.



في السياق، أعلنت وكالة الأنباء السعودية 'مقتل جنديين من الجيش السعودي بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله، وهما: الرقيب درع بن مسعود آل برمان الحبابي، الجندي أول عبدالله بن حسن ساري الفيفي'.



في حين ذكر موقع 'واصل' السعودي أن المقدم في الجيش السعودي سعد بن ظافر المصارير الدوسري أصيب بانفجار لغم زرُعه مقاتلو 'أنصار الله' علي الحدود اليمنية السعودية.



انتهي ** 2342

