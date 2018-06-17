مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

طهران / 17 حزيران / يونيو /ارنا-
اكدت مصادر يمنية مطلعة ان مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية يدعون عبر مكبرات الصوت من تبقي من مسلحي المرتزقة المحاصرين بتسليم انفسهم لأن طيران العدو يقوم بقصفهم بعد عجزه عن انقاذهم او فتح ممرات آمنة لهم للانسحاب.

وافادت وكالة 'سبأ' ان ذلك ياتي بعدما تم تقطيع خطوط الامداد والدعم اللوجستي لهم من اكثر من مفرق ونقطة ارتباط بين الطرق الرئيسية التي حاولوا التقدم منها، بحيث تم تقطيعهم الي 3 مجموعات علي الاقل كل واحدة محاصرة من ثلاث جهات ولا يوجد امامهم سوي البحر للفرار عبره والموت غرقا.

واكدت المصادر اليمنية ان تركيز اعلام العدوان علي مطار الحديدة هدفه الرئيس التغطية علي فشلهم وهزيمتهم في مناطق الاشتباكات الاساسية حيث تؤكد الوقائع الميدانية ان العدو في حالة انهيار متسارع وفشل ذريع لخططه الهجومية في مناطق الاشتباك الاساسية، وهذه حقائق توثقها عدسة الاعلام الحربي، داعية الي عدم الانجرار الي خطة العدو لتركيز الجهد الاعلامي علي الرد علي ادعاءات العدوان بشأن المطار الذي لا يزال بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية، ويكفي واحد من الاثباتات التي قدمها الاعلام اليمني لدحض ادعاءات العدو.

وشددت المصادر اليمنية علي ان القوات المشاركة في عملية الحديدة هي اما قتيلة او جريحة او أسيرة بفعل ضربة صاروخية مثل ضربة توشكا امس، او ضربات مباغتة لسلاح الجو المسير كما حصل اليوم، او للكمائن والعبوات والالغام والاشتباك وجها لوجه مع هذه القوات ومباغتها من اماكن ومواقع لا يتوقعونها، مما ادي حتي الان الي سقوط اعداد كبيرة من القتلي والجرحي والاسري، وتدمير عدد كبير جدا من الاليات المدرعة والمصفحة والعربات العسكرية.

وختمت المصادر اليمنية بالتاكيد ان نتائج المواجهة اثبتت حتي الان ان المطار سيكون همزة الوصل بينهم وبين الهزيمة النهائية والحتمية والقريبة ان شاء الله.

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مصادر يمنية: قوي العدوان في حالة انهيار وفشل خططها الهجومية علي الحديدة

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