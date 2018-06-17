ایران تدین بشدة الهجوم الانتحاری فی افغانستان

واعرب قاسمی عن مواساته وتعاطفه مع الحكومة والشعب وذوی ضحایا التفجیر الانتحاری الذی استهدف تجمعا لقوات امنیة وفصائل افغانیة للاحتفال بوقف اطلاق النار لمناسبة العید.

واضاف، ان المناهضین للشعب الافغانی الذین یعتبرون الامن والاستقرار والجهود الاخیرة ومنها وقف اطلاق النار بین الحكومة وتنظیم طالبان، بانها تتعارض مع مصالحهم، لم یطیقوا وقف اطلاق النار والوحدة فی هذا البلد وبارتكابهم جریمة اخري اثبتوا بان بقاءهم واستمرارهم رهن بارتكاب الجرائم واثارة التفرقة.

وتابع المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، لن یمضی وقت طویل حتي تتغلب الحكومة والشعب الافغانی علي هذه العناصر الارهابیة المخلة بالوحدة والامن والاستقرار وسیحصدان ثمار صبرهما ومقاومتهما بالانتصار علي الارهاب.

یذكر ان تفجیرا وقع یوم امس السبت خلال تجمع شارك فیه مدنیون وقوات حكومیة وعناصر من طالبان فی بلدة غازی امان الله التابعة لمدینة رودات للاحتفال بعید الفطر فی ظل وقف اطلاق النار المعلن لمناسبة عید الفطر، ما ادي الي مصرع 20 شخصا واصابة 16 اخرین.

انتهي ** 2342

