محافظ البنك المركزي الايراني:

اجراءات الحكومة منعت حدوث صدمة جديدة في سوق العملة بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي

طهران / 16 حزيران / يونيو /ارنا-
صرح محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف بان السياسات التي اتخذتها الحكومة في مجال العملة الصعبة منعت حدوث صدمة جديدة في سوق العملة الصعبة بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي.

وفي تصريح ادلي به اليوم السبت قال سيف، ان قرار الحكومة بشان سوق العملة الصعبة الذي نفذ قبل شهرين يعتبر اجراء مدروسا لان السياسة التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال منعت علي الاقل بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي من حدوث صدمة جديدة في سوق العملة الصعبة وهي بمعني اخر ادت الي ايجاد نوع من الحصانة النسبية في السوق.
واضاف، ان الوحدات الانتاجية مطمئنة في الوقت الحاضر الي انها يمكنها الحصول علي المواد الخام بالسعر الرسمي للدولار وهو 4200 تومان وبطبيعة الحال فان قرارات الحكومة ستكون اكثر نضجا وتكاملا في المستقبل.
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الاتفاق النووي

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اجراءات الحكومة منعت حدوث صدمة جديدة في سوق العملة بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي

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