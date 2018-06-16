خاص 'إرنا':

'كعك رانيا' يُزيّن موائد الفلسطينيين خلال العيد

رام الله/16 يونيو/حزيران/إرنا-في مطبخ صغير داخل منزلها بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ؛ تجلس رانيا ناصر (38عاماً) لأكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً برفقة خمس عاملات لتلبية طلبات الكعك الخاصة بالزبائن، والتي تصل في بعض الأيام إلي قرابة (300) كيلو جرام.

وحظيت 'رانيا' بشهرة واسعة في مجال صناعة الحلويات ، وبخاصة كعك العيد الذي يُزين موائد الفلسطينيين.

وتقول الشيف لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، :'إن مطبخها لاقي تفاعلاً كبيراً علي مستوي الضفة ؛ كونه يُعتبر أول مطبخ محلي تقوم علي إدارته مجموعة من النسوة'.

وتشير إلي أن الانتاج يتواصل علي مدار العام ؛ لكن الطلب يزداد علي هذا الصنف بالتحديد عشية عيد الفطر السعيد الذي بات مرتبطاً بالكعك ، وبالعكس.

وتُعد السيدة الثلاثينية نوعين من الكعك، الأول –وهو متعارف عليه- باستخدام 'السَميد' ، وتضاف إليه الزبدة ، والزيت ، ويحتوي علي العجوة (التمر) ، وأحياناً الجوز ، والفستق الحلبي، بحسب الطلب.

أما النوع الثاني ؛ فهو الكعك المصري أو الفلاحي ويتكون من السميد ، والطحين ويضاف إليه الشومر، و القزحة.

وتعمل 'رانيا' في هذا المجال منذ (19) سنة ؛ لكنها افتتحت مطبخها الخاص قبل سبعة أعوام فقط ، بعدما أمضت سنوات طويلة في أحد المطابخ التابعة لجمعية خيرية قرب رام الله.

وتلفت إلي أن السيدات العاملات هُنّ في صدارة الزبائن ، لا سيما وأنهن لا يملكن وقتاً لصناعة الكعك في بيوتهن.

ولجأت 'رانيا' إلي الاستعانة بعدد من العاملات ؛ بسبب تزايد الطلب علي منتجاتها ، وهي وفرّت لهن فرصة لتحسين دخل عوائلهن في ظل الواقع الاقتصادي الصعب.

واحتفظت صانعة الكعك ببعض الأدوات التقليدية بما في ذلك أحد الأفران المنزلية الصغيرة، ولم تستعن بأي من الماكينات و المعدات الأخري.

وتعتاد النساء الفلسطينيات علي اللمة و التجمع عند صناعة الكعك في منازلهن، حيث تتعاون الجارات و الصديقات في ذلك ، غير أن مشاغل الحياة ، وانخراط بعضهن في سوق العمل دفعهن باتجاه شراء حلوي العيد الجاهزة ، سواء علي مستوي الضفة أو قطاع غزة.

و تُقدّم عوائل فلسطينية الكعك في غير المناسبات السعيدة ، من قبيل : الصدقة علي أرواح الأموات و المتوفين.

ويبلغ سعر الكيلو الواحد من الكعك قرابة (4) دولارات ، وهو يتصدر سفرة الضيافة الخاصة بالعيد.

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