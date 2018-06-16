المتحدث باسم حركة 'أنصار الله':

التحالف السعودي يعمد للتهويل الإعلامي نتيجة فشله

طهران/16 حزيران/يونيو/إرنا – نفي المتحدث باسم حركة 'أنصار الله' محمد عبد السلام أن تكون قوات التحالف السعودي قد دخلت إلي مطار الحديدة، مضيفاً أن هذه المعركة هي معركة مفتوحة وأن هذه القوات محاصرة في منطقة الدريهمي.

وفي حديث لقناه الميادين، توعّد عبد السلام التحالف بمعركة استنزاف لا يستطيع أن يصمد فيها، مشيراً إلي أن هذا التحالف يعمد للتهويل الإعلامي نتيجة فشله في التقدم للمرة الثالثة باتجاه الحديدة.
ولفت عبد السلام إلي 'أن المبعوث الأممي إلي اليمن يطرح حلّاً سياسياً يبدأ من الحديدة، معتبراً أن هذا المبعوث يُفترض أن يكون وسيطاً لحل الأزمة وعليه أن يقدّم حلاً ويخرج من دور نقل الرسائل فقط'.
المتحدث باسم أنصار الله شدّد علي أنه لا يوجد إيراني واحد يقاتل في اليمن، مذكّراً أنه في المقابل هناك جيوش احتلال من السعودية والإمارات والسودان تقاتل ضمن التحالف.
ورأي عبد السلام أن الهدف من الحرب أن يكون اليمن خاضعاً للاحتلال الأجنبي، مؤكداً أن استمرار العدوان علي الحديدة وعلي المناطق اليمنية الأخري يدمّر الحل السياسي.
بدورها، قالت ابتسام المتوكّل رئيسة البعثة الثقافية لمواجهة العدوان في اليمن إنها زارت اليوم مدينة الحديدة ووجدت الوضعين الأمني والاجتماعي في المدينة مستقرّين، مضيفة أن الناس هناك يعيشون بشكلٍ طبيعي ويتابعون حتي مباريات المونديال.
وأكدت المتوكّل أن الأنباء عن قلق أمني يعيشه المواطنون في مدينة الحديدة غير صحيحة، وتابعت 'زرنا مطار الحديدة وأؤكد أن الجيش اليمني واللجان الشعبية هي التي تسيطر عليه'.
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التحالف السعودي يعمد للتهويل الإعلامي نتيجة فشله

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