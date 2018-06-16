مهاجم منتخب ايران يدعو للإبقاء علي كيروش

وقاد كيروش المنتخب الإيراني لانتصاره الأول في كأس العالم منذ 20 عاما والثاني فقط في تاريخها، عندما منح هدف عزيز بوهدوز لاعب المغرب في مرماه في نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع النقاط الثلاث للإيرانيين في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية.

والفوز هو أبرز ما تحقق خلال سبع سنوات مع إيران للمدرب البرتغالي الذي أعلن قبل البطولة أنه سيترك منصبه بعدما عرض عليه المسؤولون تمديد عقده لمدة ستة أشهر فقط.

لكن أنصاري فرد، يرغب في أن يعيد الاتحاد الإيراني لكرة القدم التفكير ويقنع المدرب البالغ من العمر 65 عاما بالبقاء في منصبه لفترة أطول بعد نهائيات روسيا.

وأبلغ مهاجم أولمبياكوس الصحفيين: 'نأمل أن يبقي وسنقوم بالدعاء من أجل استمراره لأنه بعد سبع سنوات أصبح واحدا منا وحاول أن يبذل كل ما في وسعه من أجل منتخبنا الوطني'.

وأضاف: 'يستحق الاستمرار معنا ليجعل كل الإيرانيين يشعرون بالفخر'.

وتولي كيروش مدرب ريال مدريد السابق قيادة إيران في أبريل/ نيسان 2011 وقاد البلاد للتأهل إلي آخر نسختين في كأس العالم، وهي أول مرة يبلغ فيها المنتخب الإيراني النهائيات مرتين متتاليتين.

وتابع أنصاري فرد: 'لدينا واحد من أروع مدربي كرة القدم في العالم، إنه موجود في إيران منذ سبع سنوات وساندنا طيلة الوقت'.

وواصل: 'يقاتل من أجلنا ويعلمنا ونتعلم منه شيئا كل يوم، وبالتأكيد هي فرصة جيدة إذا نجحنا في الإبقاء عليه لأننا لا زلنا نتعلم منه'.

وأكمل: 'إنه مدرب رائع لنا وكما شاهدتم في المباراة، أتيحت لنا فرصة رائعة للفوز حتي نجعل جماهيرنا سعيدة'.

وتواصل إيران مسيرتها في المجموعة الثانية بمواجهة إسبانيا في كازان يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تختتم دور المجموعات ضد البرتغال في سارانسك يوم 25 يونيو / حزيران.

انتهي** ع ج** 1718

