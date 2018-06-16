اتحاد الكرة العراقية: المنتخب الايراني قدم أداء جيدا امام نظيره المغربي

بغداد/16 حزيران/يونيو/ارنا- اشاد الاتحاد العراقي لكرة القدم باداء المنتخب الايراني في بطولة مونديال كاس العالم 2018 امام نظيره المغربي.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فالح موسي في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) ان' المنتخب الايراني من المنتخبات المتطورة في اسيا وله حضور قوي في كل البطولات التي شارك بها سواء كان في اسيا او الوصول الي نهائيات كاس العالم المقامة حاليا في روسيا الاتحادية .
واضاف ان 'ماقدمه المنتخب الايراني يوم أمس في بطولة كاس العالم التي أقيمت في روسيا كان جيدا بالرغم من وجود تفاوت في مستوي الأداء بأوقات المباريات لكن بالنتيجة النهائية هي ان المنتخب الايراني حقق فوزا مهما علي نظيره المغربي .
وتابع ان 'المنتخب الايراني كان سعيد جدا بهذا الفوز الذي يعتبر مهما لجمهورهم ومتابعيهم ايضا.
وكان المنتخب الايراني قد فاز امس علي نظيره المغربي جراء تسجيل عزيز بهدوز، لاعب المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وجاءت تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا والبرتغال الي جانب ايران والمغرب.
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اتحاد الكرة العراقية: المنتخب الايراني قدم أداء جيدا امام نظيره المغربي

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