السيد عمار الحكيم يؤكد علي المصلحة العامة في تشكيل الحكومة

وقال السيد عمار الحكيم في كلمته بخطبة عيد الفطر المبارك التي اقيمت، بمكتبه في بغداد، اليوم السبت، ان 'التفاوض السياسي وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم في اجواء عدم الثقة او الانتقام السياسي او النزوع لتحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والقومية والمذهبية انما يتم في اجواء الثقة المتبادلة والتفاهم السياسي وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الاخري'.

واضاف 'لقد جرت العديد من اللقاءات والمشاورات بين الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية، واعتقد ان الجميع قد أخذ وقته الكافي في التعبير عن رؤاه ووجهات نظره تجاه المشهد السياسي العام، والكل يعي جيدا معاناة العراق وشعبه، ويدرك أيضاً أين تكمن المشكلة الأساسية التي رافقت تشكيل العملية السياسية منذ ٢٠٠٣، فليست هناك أزمة تشخيص، بقدر ما هي أزمة إرادة وعلاج'.

وتابع السيد الحكيم 'مازلنا نعتقد ان الاغلبية الوطنية تمثل حلاً واقعياً ومقبولاً لبعض إشكالات النظام السياسي ومن الخطأ العودة الي المعادلة القديمة وتوقع الحصول علي نتائج افضل' مشددا علي ان 'الاصطفافات المذهبية والقومية لا تستطيع انتاج حكومة وطنية تلبي طموحات شعبنا ، اللهم اني قد بلغت.. اللهم فاشهد'.

وتابع 'كما يتحتم علينا اختيار كابينة وزارية من التكنوقراط المتخصص (المستقل او السياسي) القادر علي تلبية احتياجات المواطنين ودفع البلاد نحو التقدم والازدهار'.

واشار الي انه 'وفي ظل أغلبية وطنية بالإمكان تشكيل كتلة الاغلبية ومأسستها واستحداث هيئات قيادية وسياسية وعامة ضمن كتلة الاغلبية تكون قادرة علي تعزيز الشراكة في القرار بين القوي المشاركة في الحكومة ودراسة التحديات والاتفاق علي حلول ومعالجات واضحة لتصفير المشاكل والازمات الداخلية والخارجية ودعم الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد وتعزيز الامن واعمار المدن واعادة النازحين وتوفير السكن وفرص العمل وغيرها من المهام الاساسية'.

واستطرد، ان 'نسبة المشاركة المتدنية وطبيعة الفائزين عبرت عن رسالة الغضب الديمقراطي التي بعثها ابناء شعبنا بشكل واضح سواء من قاطع الانتخابات او من شارك وصوت للوجوه الجديدة, الجميع عبر عن غضبه واستيائه من الواقع السياسي القائم ولابد من قراءة هذه الرسالة بوضوح ومعالجة أزمة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية'.

ولفت الي ان 'مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض اعضائه، معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات، وأجري تعديلاً ثالثاً علي قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته وشرع خطوات تعسفية وصادمة وانحاز بشكل كبير في المعالجة المطلوبة وبدل ان يساهم المجلس في ايجاد حل للازمة ساهم في تعقيدها، كما وتم اقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية واخراجها من دورها الاشرافي الي دور تنفيذي مما يخاطر بالمساس باستقلاليتها والي من يكون الالتجاء اذا تحول الحكم الي خصم وطرف في النزاع القائم'.

وحذر رئيس التحالف الوطني 'من ان هذه الخطوة قد تضيع علينا ثقة الشعب والقوي السياسية بالمؤسسة القضائية وتهز مصداقيتها دون ان تستعيد الثقة بالعملية الانتخابية فتكون الخسارة مضاعفة' داعيا 'الجميع الي ان يدرك ان لا معني للفوز والخسارة الانتخابية في حال ضياع البلد وانهيار النظام السياسي والذهاب الي الفراغ الدستوري والدخول في النفق المظلم، ونتحمل جميعا الفائزون وغير الفائزين مسؤولية حماية الديمقراطية والبلد في هذه الظروف الحساسة'.

وكشف 'هناك من يحاول شنق الديمقراطية بحبل التزوير تارة وبالحرائق السياسية والتماس الكهربائي تارة اخري'.

وقال السيد عمار الحكيم 'للخروج من الازمة القائمة ادعو المحكمة الاتحادية الموقرة للنظر بسرعة في الطعون القانونية الرصينة المقدمة اليها علي التعديل الثالث لقانون الانتخابات واصدار حكمها البات في ذلك من اجل اعادة الامور الي سياقاتها القانونية الطبيعية'.

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