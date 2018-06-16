الملايين يؤدون صلاة العيد في العتبات المقدسة في العراق

هذا واكتظت المراقد العلوية والحسينية والكاظمية والعسكرية خاصة موقع بين الحرمين الواقع بين العتبة الحسينية والعباسية بملايين المصلين شارك فيها مواطنون عراقيون و زوار من خارج العراق.

و طالب امام وخطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء المقدسة خلال خطبة صلاة العيد التي القاها في منطقة مابين الحرمين الشريفين صباح اليوم السبت جموع الزائرين برفع الاكف والدعاء لاصلاح امور المسلمين، مستعرضا الاوضاع المأساوية في اليمن وكذلك في سوريا والبحرين وفلسطين، مبيناً اننا في الوقت الذي يجب ان نعبر فيه عن فرحتنا بحلول العيد الا ان القلوب مملؤة بالفجائع الكبري والمآسي التي تشهدها البلدان الاسلامية.

انتهي** ع ج** 1718

