البطريرك أفرام الثاني يطالب الدول بالتوقف عن تأجيج الأزمة السورية

وافادت قناه الاخباريه السوريه، ان بطريرك إنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك أفرام الثانيو قال خلال قداس ترأسه بمناسبة الذكري السنوية الثالثة بعد المئة لمذابح الإبادة السريانية علي يد العثمانيين، أن الجيش السوري استطاع دحر الإرهاب وإعادة الأمن إلي البلاد بعد سبع سنوات من الحرب، مطالباً الدول التي تعمل علي تأجيج الأزمة في سورية بالتوقف عن ذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلي أنه بعد انتهاء القداس انطلقت مسيرة شموع من مقر البطريركية في باب توما بدمشق إلي حديقة شهداء السريان، وشارك فيها عدد من رؤساء وممثلي الطوائف في دمشق.

انتهي ** 1487 ** 1718

