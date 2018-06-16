فوز المنتخب الوطني الايراني علي المنتخب المغربي بهدف يتيم

وجاء في تقرير للاتحاد الاسيوي لكره القدم حول هذه المباراه: كان المنتخب المغربي الأكثر استحواذا علي الكرة وصنع لاعبوه عدة فرص للتسجيل، لكنهم دفعوا ثمن إهدار هذه الفرص في الوقت القاتل، حيث استقبلت شباك الفريق هدفاً من رأس مهاجمه البديل بوحدوز الذي حاول إبعاد كرة من ركلة حرة جانبية بالارتماء نحوها، إلا أنه تابعها علي يمين حارس مرماه منير المحمدي قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت بدل الضائع.

جاءت بداية الشوط الأول هجومية من جانب المنتخب المغربي، حيث حاول لاعبوه إحراز هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، ففي الدقيقة الثانية سدد أمين حارث كرة قوية من علي حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار المرمي للحارس علي رضا بيرانوند.

وفي الدقيقة التاسعة، حاول أيوب الكعبي أن يجرب حظه فسدد كرة قوية مرت لخارج المرمي. ثم هدأ اللقاء نسبياً إلي أن جاءت الدقيقة 19 لتضيع معها فرصة هدف إثر محاولة للتسديد من أكثر من لاعب مغربي داخل منطقة الجزاء وفي كل مرة تصطدم بدفاع إيران وفي الأخير تحولت لركلة ركنية.

وازدادت الإثارة حيث نشط أداء المنتخب الإيراني وأحكم لاعبوه قبضتهم علي وسط الملعب في محاولة لتسجيل هدف، حيث مال الأداء للتأمين الدفاعي مع الاعتماد علي المرتدات السريعة.

وجاءت أخطر الهجمات المغربية في الدقيقة 31 عندما انطلق أمين حارث بالكرة وراوغ مدافعي المنتخب الإيراني ثم سدد تسديدة قوية من داخل المنطقة بالقدم اليمني ولكن تصدي لها ببراعة الحارس علي رضا بيرانوند.

وكادت أن تشهد الدقيقة 42 فرصة التقدم لإيران عندما انطلق سردار أزمون بالكرة وانفرد بالحارس منير المحمدي الذي تصدي للكرة ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واتسم الشوط الثاني بالإثارة من جانب لاعبي الفريقين، وغلب عليها الخشونة المتعمدة من الجانبين في بعض فترات اللقاء.

ونشط الأداء الإيراني في الشوط قابله تراجع مغربي معتمداً علي الهجمات المرتدة السريعة.

واضطر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب لإجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 72 عبر إشراك سفيان مرابط بدلاً من نور الدين أمبراط للإصابة، ثم دفع بعزيز بوحدوز بدلاً من أيوب الكعبي.

وتوالت الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، وبحث لاعبو المغرب عن فرصة تسجيل هدف، ليدفع رينارد بآخر أوراقه بنزول مروان دا كوستا بدلاً من أمين حارث.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، خطف المنتخب الإيراني الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 95 عبر عزيز بوحدوز بالخطأ في مرماه.

انتهي** ع ج** 1718

