مشاركة 10 دول في منافسات الووشو التي تستضيفها ايران

بوشهر/16 حزيران/يونيو/إرنا – أعلن مدرب فريق «بارس جنوبي» الايراني للعبة الووشو أيوب شراغي اليوم السبت عن مشاركة 10 دول في المنافسات الدولية لهذه اللعبة التي ستقام في مدينة جرجان الواقعة شمال ايران.

وأضاف شراغي في تصريح ادلي به ل إرنا بأنّ جمهورية الدومينيكان وفيتنام وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان والسويد والعراق ولبنان والهند واندونيسيا هي الدول التي أعلنت مشاركتها الحتمية في المنافسات مضيفا أنّ فرق ألمانيا وايطاليا واليونان قد تشارك في المنافسات ايضاً.
هذا وستكون المشاركة الايرانية في هذه الدورة الرابعة الدولية لمنافسات الووشو التي ستقام تحت عنوان «كأس بارس» بفريقين هما فريق «بارس جنوبي» وفريق «كُلِستان»
وستبدأ البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للووشو في جاكرتا عاصمة اندونيسا في الثامن عشر من آب/اغسطس 2018 يشارك فيها المنتخب الايراني للعبة.
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ووشو

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مشاركة 10 دول في منافسات الووشو التي تستضيفها ايران

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