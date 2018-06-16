مشاركة 10 دول في منافسات الووشو التي تستضيفها ايران

وأضاف شراغي في تصريح ادلي به ل إرنا بأنّ جمهورية الدومينيكان وفيتنام وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان والسويد والعراق ولبنان والهند واندونيسيا هي الدول التي أعلنت مشاركتها الحتمية في المنافسات مضيفا أنّ فرق ألمانيا وايطاليا واليونان قد تشارك في المنافسات ايضاً.

هذا وستكون المشاركة الايرانية في هذه الدورة الرابعة الدولية لمنافسات الووشو التي ستقام تحت عنوان «كأس بارس» بفريقين هما فريق «بارس جنوبي» وفريق «كُلِستان»

وستبدأ البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للووشو في جاكرتا عاصمة اندونيسا في الثامن عشر من آب/اغسطس 2018 يشارك فيها المنتخب الايراني للعبة.

انتهي** ع ج** 1718

