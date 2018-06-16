قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

طهران/16 حزيران/يونيو/إرنا – كتبت قناة آرتي (روسيا اليوم) اليوم السبت في تقرير إنّ الرئيس الايراني حسن روحاني ارتدي البارحة قميص المنتخب الوطني الايراني مساندة لفريق بلاده الذي تفوق في اولي مبارياته علي منتخب المغرب في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2018 المقام في روسيا.

وأضافت هذه القناة التلفزيونية الروسية في خبر مكتوب نشرته: إنّ الفريق الايراني حقق بعد 20 سنة فوزه الاول في مونديال كأس العالم شاركه الرئيس الايراني الفرحة والسرور بارتدائه قميص المنتخب الوطني.
يذكر بأنّ المنتخب الايراني تغلب في اولي مبارياته في مجموعته التي تضم المغرب واسبانيا والبرتغال مساء أمس الجمعة علي المنتخب المغربي بضربة رأس في الدقيقة 95 سجلّ خلالها لاعب الفريق المغربي هدفاً في مرمي فريقه في مباراة اُقيمت علي ملعب سان بطرسبورغ الروسي.
هذا ونشر الرئيس روحاني صوراً له مرتدياً قميص المنتخب الوطني علي موقع تويتر مقدماً التهاني بمناسبة هذا النصر.
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الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

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الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

قناة روسيا اليوم:

الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

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