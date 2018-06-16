الرئيس روحاني يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم

وأضافت هذه القناة التلفزيونية الروسية في خبر مكتوب نشرته: إنّ الفريق الايراني حقق بعد 20 سنة فوزه الاول في مونديال كأس العالم شاركه الرئيس الايراني الفرحة والسرور بارتدائه قميص المنتخب الوطني.

يذكر بأنّ المنتخب الايراني تغلب في اولي مبارياته في مجموعته التي تضم المغرب واسبانيا والبرتغال مساء أمس الجمعة علي المنتخب المغربي بضربة رأس في الدقيقة 95 سجلّ خلالها لاعب الفريق المغربي هدفاً في مرمي فريقه في مباراة اُقيمت علي ملعب سان بطرسبورغ الروسي.

هذا ونشر الرئيس روحاني صوراً له مرتدياً قميص المنتخب الوطني علي موقع تويتر مقدماً التهاني بمناسبة هذا النصر.

انتهي** ع ج** 1718

