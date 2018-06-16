إحتفال مسلمي الهند بعيد الفطر السعيد

هذا واُقيمت صلاة عيد الفطر السعيد هذا العام في جميع مساجد الهند خاصة في مساجد العاصمة نيودلهي ومدينة لكهنُو ومدينة حيدرآباد و ولاية كشمير ذات الأغلبية المسلمة.

ونقل موقع «واك ترو إينديا» إنّ مسلمي الهند يعتبرون عيد الفطر السعيد أهم عيد لهم يحتفلون به لثلاثة أيّام.

واستعداداً لاستقبال هذا العيد يقوم مسلمو الهند بتزيين بيوتهم وشراء الملابس الجديدة وطهو الأطعمة والحلويات التقليدية وزيارة الأهل والأقارب والاصدقاء كما تقوم بعض الاسر في هذه الايام الثلاثة بتوزيع الطعام والعصائر والحلويات بين الفقراء فضلاً عن تقليد الكبار بحلقات من الزهور وتقديم العيديات.

ومن العادات والتقاليد الهندية الاخري التي يقوم بها المسلمون في هذا العيد، زيارة المقابر وتوزيع زكاة الفطرة بين الفقراء.

انتهي** ع ج** 1718

