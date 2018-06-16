الأمل والمثابرة رمز فوز ايران علي المغرب

وأضاف كيروش خلال مشاركته في مؤتمر صحفي بعد المباراة بأنّ الفريق الايراني جمع بين التخطيط والمثابرة واللعب الهادف والدقة والجسارة خلال مباراته أمام المنتخب المغربي ما أدّي الي فوزه.

وجاء هذا الفوز رغم الحظر المفروض علي البلد والعقبات التي وضعتها بعض الدول لمنع ايران من إقامة معسكرات تدريبية عالية المستوي بلغت درجة إلغاء مباراة ودية كان قد تم التخطيط لها مع المنتخب اليوناني قبل كأس العالم فضلاً عن إمتناع شركة نايك منح المنتخب الوطني الايراني أحذية من انتاج شركتها مسايرةً مع الموجة الاعلامية الامريكية.

علماً بأنّ المنتخب الايراني خلال مباراته التي اُقيمت مساء أمس الجمعة أمام المنتخب المغربي خرج منتصراً بهدف يتيم سجله أحد لاعبي المنتخب المغربي في مرمي فريقه في الدقيقة ال95 من المباراة وسيلتقي المنتخب الايراني في نفس المجموعة الفريق الاسباني والبرتغالي.

هذا واكتظت شوارع طهران وباقي المدن الايرانية بالجماهير بمناسبة هذا النصر فرحين مبتهجين.

انتهي** ع ج** 1718

