إقامة صلاة العيد في الصين

إنّ الصينيين المسلمين حالهم حال باقي مسلمي العالم أقاموا صلاة عيد الفطر السعيد بعد صيام شهر كامل عبدوا الله تعالي فيه ليبداوا بعد ذلك إحتفالم بمناسبة حلول اليوم الأول من شوال سائلين الله تعالي أطيب الأماني للامة الاسلامية.

ويقوم المسلمون في هذا العيد بتبادل الزيارات بين الاهل والأقارب والأصدقاء ويهنئون بعضهم البعض بهذه المناسبة الدينية.

كما يكف المسلمون الصينيون خلال أيام عيد الفطر السعيد عن العمل ويؤدّون طقوس وعادات وتقاليد خاصة ويزورون المقابر ويحضرون الحلويات ويتلون القرآن ويرتدون ملابس جديدة.

يُذكر بأنّ عدد مسلمي الصين بلغ وفق الإحصائيات الرسمية 21 مليون نسمة في حين أنّ الإحصائيات غير الرسمية تفيد بوحود ما يزيد عن 50 مليون مسلم في هذا البلد فضلاً عن وجود 45 الف مسجد.

انتهي** ع ج** 1718

