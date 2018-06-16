إقامة صلاة العيد في الصين

بكين/16 حزيران/يونيو/إرنا – اُقيمت صباح اليوم السبت صلاة عيد الفطر السعيد في مساجد الصين وخاصة في مساجد العاصمة بكين بمشاركة حاشدة لمسلمي هذا البلد.

إنّ الصينيين المسلمين حالهم حال باقي مسلمي العالم أقاموا صلاة عيد الفطر السعيد بعد صيام شهر كامل عبدوا الله تعالي فيه ليبداوا بعد ذلك إحتفالم بمناسبة حلول اليوم الأول من شوال سائلين الله تعالي أطيب الأماني للامة الاسلامية.
ويقوم المسلمون في هذا العيد بتبادل الزيارات بين الاهل والأقارب والأصدقاء ويهنئون بعضهم البعض بهذه المناسبة الدينية.
كما يكف المسلمون الصينيون خلال أيام عيد الفطر السعيد عن العمل ويؤدّون طقوس وعادات وتقاليد خاصة ويزورون المقابر ويحضرون الحلويات ويتلون القرآن ويرتدون ملابس جديدة.
يُذكر بأنّ عدد مسلمي الصين بلغ وفق الإحصائيات الرسمية 21 مليون نسمة في حين أنّ الإحصائيات غير الرسمية تفيد بوحود ما يزيد عن 50 مليون مسلم في هذا البلد فضلاً عن وجود 45 الف مسجد.
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إقامة صلاة العيد في الصين

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