كيروش يوجه تحياته الحارة للرئيس روحاني

جاء ذلك خلال لقاء الوزير سلطاني فر مع المدرب كيروش ولاعبي المنتخب الوطني عقب فوز ايران علي المغرب 1-0 مساء الجمعة في سان بطرسبورغ في اطار مباريات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

واشاد وزير الرياضة والشباب الايراني الذي حضر المباراة بجهود الطاقم التدريبي وجميع اللاعبين قائلا، انه مثلما اعلنت خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية بان المنتخب الوطني سيقدم هدية كبيرة للشعب في عيد الفطر، فان هذا الامر قد حصل لله الحمد.

من جانبه ثمّن المدرب كيروش دعم وزير الشباب والرياضة للمنتخب الوطني واضاف، انني اثمّن اهتمامكم الخالص بالمنتخب الوطني واتمني منكم ان تبلغوا تحياتي الحارة ولاعبي المنتخب الي الدكتور روحاني.

وقال وزير الشباب والرياضة الايراني، ان الشعب الايراني كله مسرور لهذا لفوز.

يذكر انه في اطار مباريات المجموعة الثانية ستواجه ايران اسبانيا يوم الاربعاء المقبل ومن ثم البرتغال يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

وضمن المجموعة الثانية ايضا تعادلت اسبانيا والبرتغال مساء الجمعة بنتيجة 3-3 .

انتهي ** 2342

