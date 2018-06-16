الاستكبار العالمي يستهدف دين وايمان الشعب الايراني

وفي تصريح له قبل خطبة صلاة عيد الفطر السعيد في مدينة تبريز يوم امس الجمعة قال حاجي صادقي، انه وفقا لتصريحات قائد الثورة الاسلامية فان العدو يسعي للقضاء علي ديننا وبغية الوصول الي هدفه يستخدم الكثير من الهجمات كما في الاجواء الافتراضية.

ودعا ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري اساتذة الجامعات والمسؤولين والعلماء للاهتمام بالشباب وان لا يسمحوا للعدو ان يزعزع ايمانهم بمختلف الادوات والاساليب وحرفهم عن الطريق القويم.

واعتبر الثبات العملاني بانه من شروط الايمان واضاف، ان العدو فضلا عن استهدافه ايمان الشعب الايراني يسعي للقضاء علي روحه الثورية واستعداده وجهوزيته للدفاع عن مبادئ الثورة.

انتهي ** 2342

