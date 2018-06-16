تدمير 20 آلية وخسائر فادحة لقوات العدوان بعملية استدراج بالخط الساحلي غرب اليمن

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عشرات القتلي والجرحي والفارين في المزارع وفي أوساط الغزاة تملأ خط الاستدراج الذي وقع فيه الغزاة ومرتزقتهم.



وأشار المصدر إلي أن خبراء الدروع من أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير وإعطاب أكثر من ٢٠ آلية ما بين مدرعات وأطقم وناقلات جند وتموين للغزاة والمحتلين من علي متنها من المرتزقة والعتاد الحربي.



ولفت المصدر إلي فشل المرتزقة في المواجهة رغم إسناد الطيران الحربي وطائرات الاباتشي التي كثفت غاراتها منفذة عشرات الغارات العشوائية علي امتداد خط المواجهة وعلي الشريط الساحلي.



وأكد المصدر أن معركة الساحل الغربي ليست معركة عادية أو مفاجئة للجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة وقبائل اليمن الشرفاء، وأن الاستعداد لها كبير وبحجم التحدي والمؤامرة علي اليمن والشعب اليمني وجغرافيته ومصالحه الإستراتيجية التي أراد العدوان السعودي الأمريكي منذ أول أيامه إلي تحويلها إلي عناصر ضعف واحتلاله وهو ما فشل فيه وستكون القشة التي تقصم ظهره.



وجدد المصدر التأكيد علي أن تكتيك العدو في التوظيف المفرط للغارات الجوية لن يحقق له أي انتصار مثله مثل الاعتماد علي المرتزقة والجنود المأجورين الذين يتحولون إلي وبال علي من يستخدمهم خاصة وأن أمامهم شعب حرب وأبي لا يقبل الغازي والمحتل.



وقال المصدر ' كان ينبغي علي قوي العدوان وتحالفه الباغي أن يستوعب الدرس منذ أربع سنوات إلا أن غيه جعله يتمادي في عدوانه علي اليمن والشعب اليمني ليقضي الله أمرا كان مفعولا والنصر والعزة للشعب اليمني الحر'.



انتهي ** 2342

