وزير الرياضة الايراني: لاعبو المنتخب الوطني قدموا هدية عيد كبيرة للشعب

سان بطرسبورغ / 16 حزيران / يونيو /ارنا-
هنأ وزير الرياضة الايراني مسعود سلطاني فر لمناسبة فوز ايران علي المغرب في المونديال، وصرح بان لاعبي المنتخب الوطني قدموا هدية عيد كبيرة للشعب.

وقال سلطاني فر الذي حضر المباراة في ملعب مدينة 'سان بطرسبورغ'، ان الشعب الايراني ومنه الجمهور الرياضي الكبير الذي حضر الي سان بطرسبورغ لمشاهدة المباراة يشعرون بالفرح لهذه النتيجة.
واضاف، لقد كنا بانتظار مثل هذا اليوم منذ 3 اعوام وان لاعبي المنتخب قدموا هدية عيد كبيرة للشعب في يوم عيد الفطر السعيد وحققوا الفوز الثاني للبلاد في تاريخ مشاركاتها في بطولات كاس العالم.
واشار الي اجواء الفرح والابتهاج في صفوف الجماهير لمناسبة مثل هذه الانتصارات، معربا عن امله بان يحقق المنتخب نتيجة طيبة ولائقة بسمعة الرياضة الايرانية في المباراتين الصعبتين جدا امام البرتغال واسبانيا.
يذكر ان ايران فازت علي المغرب 1-0 في المباراة التي جرت بينهما في اطار الجولة الاولي لمباريات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018 .
وفي المباراة الاخري في المجموعة تعادلت اسبانيا والبرتغال 3-3 .
وستلتقي ايران مع اسبانيا يوم الاربعاء ومن ثم مع البرتغال يوم الاثنين من الاسبوع القادم.
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وزير الرياضة الايراني: لاعبو المنتخب الوطني قدموا هدية عيد كبيرة للشعب

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