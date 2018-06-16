فوز ساحق لايران علي بطلة العالم بولندا في دوري الامم بالكرة الطائرة

قدم المنتخب الوطني الايراني عرضا مميزا بقيادة المدرب ايغور كولاكوفيتش وتمكن من الفوز علي نظيره البولندي في اطار الاسبوع الرابع من منافسات الدوري العالمي بكرة الطائرة 2018 باستضافة اميركا.

وانهت ايران اشواط المباراة بنتائج 26-24 و 26-24 و 25-22 .

وستلتقي ايران في مباراتها الثانية مساء اليوم الاحد صربيا بطلة الدوري العالمي للعام 2016 ومن ثم تلتقي اميركا يوم غد الاثنين.

يذكر انه في الاسبوع الاول لدوري الامم بكرة الطائرة خسرت ايران امام المضيفة فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .

وفي الاسبوع الثاني فازت ايران علي المضيفة الارجنتين 3-2 وخسرت امام ايطاليا 3-0 وامام كندا 3-1 .

وفي الاسبوع الثالث خسرت ايران امام روسيا 3-1 والبرازيل 3-2 وفازت علي الصين 3-0 .

وبهذا تكون ايران لغاية الان قد خسرت 6 مباريات مقابل 4 انتصارات.

وتستضيف ايران مباريات الاسبوع الخامس امام بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية.

وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).

وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للمرحلة النهائية حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بطريقة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهي ** 2342

